İran'da koronavirüs bilaçosu ağırlaşıyor! Toplam can kaybı 1284 oldu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur tarafından yapılan açıklamada, Ülkede her 10 dakikada bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken can kayıplarının önüne geçilemediği ve vaka sayılarının da giderek arttığı kaydedildi.

Son 24 saatte yeni tip(Kovid-19) salgını nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybettiğini açıklayan Cihanpur, son ölümlerle birlikte toplam can kaybı 1284'e yükseldiği duyuruldu.

Resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımla ülkedeki son durum hakkında bilgi veren Sözcü Kiyanuş Cihanpur, "İran'da her 10 dakikada bir kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybediyor. Bir saatte yaklaşık 50 kişi corona virüsüne yakalanıyor." ifadesini kullandı.

Diğer taraftan İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi sie son yaptığı açıklamasında şayet yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 15 güne kadar kontrol altına alınmazsa ülkede çok ağır kayıplar verileceğini söyledi.