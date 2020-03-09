İran'da sahte içki 27 can aldı!

Ahvaz Cundi Şahpur Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Ferhad Ebul Nejadiyan, tarafından yapılan bir açıklamada İran'ın güneyinde bulunan Huzistan ve Elborz eyaletlerinde sahte içki tüketerek hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiği belirtildi. Ülkede kol gezen yeni tip koronavirüsü (kovid-19) salgınından koruyacağı düşüncesi ile tüketilen sahte içki zeyirlenen zehirlenenlerin sayısının dünden bu yana devam ettiği aktarıldı.
İran'da yeni tip koronavirüs salgınından dolayın ise son verilere göre 43 kişinin daha hayatını kaybetttiği belirtilirken ülke genelinde ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükselmiş oldu.