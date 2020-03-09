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İran'da sahte içki 27 can aldı!

İran'ın güneyinde bulunan Huzistan ve Elborz eyaletlerinde koronavirüsüne iyi gelir düşüncesiyle tüketilen sahte içki 27 can aldı. Diğer taraftan ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 237'ye yükseldi.

09 Mart 2020 Pazartesi 15:56
İran'da sahte içki 27 can aldı!

Ahvaz Cundi Şahpur Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Ferhad Ebul Nejadiyan, tarafından yapılan bir açıklamada İran'ın güneyinde bulunan Huzistan ve Elborz eyaletlerinde sahte içki tüketerek hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiği belirtildi. Ülkede kol gezen yeni tip koronavirüsü (kovid-19) salgınından koruyacağı düşüncesi ile tüketilen sahte içki zeyirlenen zehirlenenlerin sayısının dünden bu yana devam ettiği aktarıldı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan, Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari  ise Elborz eyaletinde sahte içkiden zehirlenen kişilerden 7'si öldüğünü açıklarken içkiden zehirlenen 100'den fazla kişinin ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını kaydedildi. Ayrıca eyaletlerde sahte içkiden bazı kişilerin görme yetisini kaybettiği aktarıldı.

İran'da yeni tip koronavirüs salgınından dolayın ise son verilere göre 43 kişinin daha hayatını kaybetttiği belirtilirken ülke genelinde ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükselmiş oldu.

Anahtar Kelimeler:
İranZehirlenmeSahte IçkiKoronavirüsü
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