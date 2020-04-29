İran'da sahte içki ölümleri 800'e yükseldi!

İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) vakalarının görüldüğü son 2,5 ay içerisinde virüsten koruduğu öne sürülerek tüketiken sahte içkiden ölenlerin sayısının 800'e yükseldiği bildirildi. Sahte içki tüketimin hızla arttığı ülkede hastanelere zehirlenerek gelen kişilerin sayısının da 4 binde fazla olduğu açıklandı.
Tahran ve Fars başta olmak üzere İran genelinde birçok eyalette 6 Mart'tan bu yana çok sayıda kişinin koronavirüse "iyi geldiği" söylentileri üzerine endüstriyel alkolden elde edilen sahte içki tükettiği ve zehirlenen onlarca kişinin öldüğü bildirilmiş, bunun üzerine harekete geçen ekipler sahte içki üretimi yapan birçok kişi gözaltına almış ve operasyonlarda yüzbinlerce litre alkol ele geçirmişlerdi.