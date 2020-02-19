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İran'da testlerinde koronavirüs tespit edilen 2 kişi hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı Kum kentinde 2 kişide yeni tip koronavirüsüne rastlanıldığı açıklamasını yaptıktan sonra Kovid-19 bulaşan 2 İran vatandaşının hayatını kaybettiği duyuruldu.

19 Şubat 2020 Çarşamba 21:21
İran'da testlerinde koronavirüs tespit edilen 2 kişi hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Çin'de ortaya çıkan ve 2 binden fazla insanın ölümüne neden olan korona virüsü salgınından 2 İran vatandaşının etkilendiği bilgisini paylaşmıştı. 
Twitter hesabından son dakika bir açıklama yapan Cihanpur, Kum kentinde solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif olan 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir ise, 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında İran medyasına bir aç.ıklama yaptı. Kadir yaptığı açıklamada, son 4 günde solunum yetmezliği şikayetlerinde artış olduğunu belirterek virüs hastalıklarıyla mücadele için Kum'da bir hastanenin tahsis edildiğini ve ihtiyaç olması dahilinde ikinci bir hastaneyi de hizmete sokacaklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
İranKoronavirüsü
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