İran'da testlerinde koronavirüs tespit edilen 2 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Çin'de ortaya çıkan ve 2 binden fazla insanın ölümüne neden olan korona virüsü salgınından 2 İran vatandaşının etkilendiği bilgisini paylaşmıştı.Twitter hesabından son dakika bir açıklama yapan Cihanpur, Kum kentinde solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif olan 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir ise, 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında İran medyasına bir aç.ıklama yaptı. Kadir yaptığı açıklamada, son 4 günde solunum yetmezliği şikayetlerinde artış olduğunu belirterek virüs hastalıklarıyla mücadele için Kum'da bir hastanenin tahsis edildiğini ve ihtiyaç olması dahilinde ikinci bir hastaneyi de hizmete sokacaklarını söyledi.