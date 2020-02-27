İran'da tüm Cuma namazları iptal edildiı

Çin'de başlayan ve İran'da da görülen koronavirüsü salgını nedeniyle Ülkede 26 kişi hayatını kaybetti ve Sağlık Bakanlığı 300'e yakın kişide virüsten etkilendiği bildirimişti.
Ülkede görülen ölümcül koronavirüsü vakalarında görülen bu artış nedeniyle Başkent Tahran olmak üzere tüm kalabalık bölgelede Cuma namazlarının iptal edildiği açıklandı.
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, dün bir açıklama yaparak koronavirüs vakasının daha fazla yayılarak vatandaşları etkilemesinin önüne geçmek için salgının yoğun olduğu yerlerde cuma namazlarının kılınmayacağını belirtmişti.
Son Güncelleme: 27.02.2020 19:37