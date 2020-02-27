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İran'da tüm Cuma namazları iptal edildiı

İran'da da ortaya çıkan koronavirüsü salgını nedeniyle Başkent Tahran'da olmak üzere salgının yoğun olduğu bölgelerde yarın tüm Cuma namazlarının iptal edildiği açıklandı.

27 Şubat 2020 Perşembe 19:36
İran'da tüm Cuma namazları iptal edildiı

Çin'de başlayan ve İran'da da görülen koronavirüsü salgını nedeniyle Ülkede 26 kişi hayatını kaybetti ve Sağlık Bakanlığı 300'e yakın kişide virüsten etkilendiği bildirimişti.

Ülkede görülen ölümcül koronavirüsü vakalarında görülen bu artış nedeniyle Başkent Tahran olmak üzere tüm kalabalık bölgelede Cuma namazlarının iptal edildiği açıklandı.

İran'ın başkenti Tahran'da da aynı kararın uygulanacağı ve koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yarın hiç bir camide cuma namazı kılınmayacağı açıklamasını yapan Tahran Cuma Namazları Düzenleme Merkezi, İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi tarafından alınan karar doğrultusunda bu hafta başkentte dahil olmak üzere salgının yoğun olduğu yerlerde cuma namazı kılınmayacağı bildirildi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, dün bir açıklama yaparak koronavirüs vakasının daha fazla yayılarak vatandaşları etkilemesinin önüne geçmek için salgının yoğun olduğu yerlerde cuma namazlarının kılınmayacağını belirtmişti.


 

Son Güncelleme: 27.02.2020 19:37
Anahtar Kelimeler:
İranCuma NamazıKoronavirüsü
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