İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
97619
ALTIN
378.424
DOLAR
6.9814
STERLİN
8.5751
EURO
7.5711

İran'dan ABD'ye suçlama! IMF'den kredi almamız engelleniyor!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den ABD'ye suçlama geldi. Ruhani, İspanya Başbakanı'na kendilerinin IMF'den kredi almasına ABD'nin engel olduğunu açıkladı.

21 Nisan 2020 Salı 23:32
İran'dan ABD'ye suçlama! IMF'den kredi almamız engelleniyor!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İspanya Başkanı ile koronavirüs gündemi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Ruhani, gerçekleştirdikleri görüşmede İspanya ile koronavirüs salgın hastalığına karşı işbirliği yapabileceklerini iletti.

Ancak bu zor koşullarda ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarını yoğunlaştırmaya devam ettiğini ve hatta bu yaptırımların sağlık alanı için de geçerli olduğunu görüyoruz" dedi.

"ABD, IMF'DEN İSTEDİĞİMİZ KREDİNİN VERİLMESİNE ENGEL OLMAKTA" 

Görüşmede İran'ın Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) korona virüs ile mücadelede kullanmak için kredi talep ettiğini dile getiren Ruhani, "ABD, IMF'den istediğimiz kredinin verilmesine engel olmakta, Avrupa ve İspanya'dan ABD'nin yasa dışı bu uygulamasının karşısında olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
ABDİranIMFİrandan ABDye Suçlamaİspanya Başbakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere 23 Nisan perşembe'ye hazırlanıyor! Kovid 19 aşısı insanlar üzerinde deneniyor
İngiltere 23 Nisan perşembe'ye hazırlanıyor! Kovid 19 aşısı insanlar üzerinde deneniyor
ABD'nin virüsün çıkışı iddialarına DSÖ yanıt verdi; Laboratuvar kanıtı yok
ABD'nin virüsün çıkışı iddialarına DSÖ yanıt verdi; Laboratuvar kanıtı yok
İtalya'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı can kaybı 24 bin 648'e yükseldi
İtalya'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı can kaybı 24 bin 648'e yükseldi
İsrail, Suriye’yi havadan vurdu! 9 rejim askeri hayatını kaybetti
İsrail, Suriye’yi havadan vurdu! 9 rejim askeri hayatını kaybetti
DSÖ'den korona laboratuvarda üretildiği iddialarına açıklama
DSÖ'den korona laboratuvarda üretildiği iddialarına açıklama
Çin'de doktorların koronavirüs tedavisi sırasında ten renkleri değişti
Çin'de doktorların koronavirüs tedavisi sırasında ten renkleri değişti

Popüler Haberler

Haluk Levent Ahbap derneği yardımlarından nasıl faydalanılır? Ahbap derneği maddi ve gıda yardım desteği başvuru ve iletişim adresleri
Bankaların kredi yapılandırma ve erteleme işlemleri nasıl yapılır? Yüzde kaç faizle kredi erteleme ve yapılandırma yapıyorlar?
Beni Bırakma dizisi final yapıyor? Beni bırakma neden final yapıyor? Final tarihi ne zaman?
Starbucks Türkiye mağazaları ne zaman açılacak? Cafe ve tiyatrolar açılacak mı?
Survivor 2020 54. Bölüm tanıtım fragmanı 22 Nisan Çarşamba
Yeni iPhone SE 2020 özellikleri
Star TV Ramazana Doğru sunucusu Halil Necipoğlu kimdir?
Halk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni kim oldu?
İhtiyaç sahiplerine muhtaç aylığı kapsamında 914 TL her ay düzenli ödenecek!
Kırımızı ete zam gelecek mi? Ramazan ayında kırmızı et fiyatları nasıl olacak?
Bimde 10 Nisan – 17 Nisan 2020 aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu
Gel Dese Aşk nedem yok, yeni bölümü ne zaman?
2020 Banka ATM limit üstü para çekme ücretleri, kaç para işlem masrafı kesiyor?
Temel ihtiyaç kredisi neden 3 Bin TL yattı? Temel ihtiyaç kredisi nasıl kullanılır? Neden 10 Bin TL yatmadı?
Sosyal Yardım başvuru sorgulama nasıl yapılır? Adıma 1000 TL yardım çıktı mı?
Star TV Ramazan'a özel yeni programı sunucusu kim?
EBA TV 22 Nisan Çarşamba yayın akışı ve ilk ve orta dereceli öğrencilerin ders programı
Güvercin dizisi devam edecek mi? Güvercin dizisi final mi yaptı, yeni sezonda var mı?
MEB 2020 İl dışı yer değiştirme takvimi
Edho Hurşit ve Fahri ölecek mi? Hurşit yeni sezonda var mı? Haydar Şişman Eşkıya'dan ayrılıyor mu?
23 Nisan için en güzel şarkılar, şiirler, sözler kısa, uzun 2 kıta, 4 kıta, 6 kıtalık En güzel şiirler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.