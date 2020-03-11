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İran'dan flaş iddia! Koronavirüsünün ilacı bulundu

İran Sağlık Bakanlığı, flaş bir açıklamada bulundu ve koronavirüsü yok edebilecek ilacı bulduklarını ve bulunan yöntemin bazı hastalarda kısmen işe yaradığını duyurdu.

11 Mart 2020 Çarşamba 14:03
İran'dan flaş iddia! Koronavirüsünün ilacı bulundu

İran'da son 24 saat içerisinde koronavirüsünden ölenlerin sayısının 354'e yükseldiği açıklamasının ardından İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur'dan sevindirici bir haber geldi. Ülkeyi kasıp kavuran koronavirüs salgınına yakalanan hastalar için kullandıkları ve bağışıklık sistemini güçlendiren Actemra ilacının bazı bölgelerde bulunan hastalar üzerinde kısmen iyi geldiğini aktaran Cihanpur, ”İlaç 24 saat içerisinde etkisini gösterdi. Ancak kesin bir şey söylemek için henüz erken” diye konuştu.


Bakanlık sözcüsü Cihanpur, ilacın enjekte edildiği bir hastanın akciğerinde iyileşme oluştuğunu ve belirtti fakat hastanız henüz taburcu edilmediği gözlemlenmeye devam edildiğini aktardı. Kesin tedavinin saptanması ile birlikte ilacın üç hafta içerisinde piyasaya sürülebileceğini kaydeden Cihanpur, ilacın yamamen yerli imkanlarla üretildiğini de sözlerine ekledi.

Diğer taraftan; İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani, bugün yaptığı açıklamada ülkede koronavirüse karşı mücadelenin son hızla devam ettiğini söylerken, İranlılara ülke içinde seyahat etmeme uyarılarında bulundu.

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