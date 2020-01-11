İran'dan şok açıklama! Ukrayna uçağının füze sonucu yanlışlıkla düşürdüğünü itiraf etti

İçerisinde 82 İranlı, 63 Kanadalı ve 11 Ukraynalı olmak üzere 167 yolcu ve 9 mürettebatı bulunan ve düştükten sonra toplam 176 kişinin ölümüyle sonuçlanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı ile ilgili İran'dan şok bir açıklama geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı, uçağın 'yanlışlıkla' füze isabet etmesi sonucu düştüğünü duyurmasının hemen ardından Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de hava savunma sistemi tarafından düşürülen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı için özürlerini iletti.

İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken yapılan "insani hata" sonucu yerden idabetli hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirdikten sonra, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, söz konusu açıklamalara bir yanıt vererek;"Bu, kolayca bir kenara bırakılacak mesele değildir. Facianın nedeni ve failleriyle ilgili tahkikat devam etmeli ve bu affedilemez yanlışın sorumluları hakkında yasal işlem yapılmalıdır" diye konuştu.

Diğer taraftan İran Sivil Havacılık Kurumu Ukrayna uçağının kara kutusunun Fransa'ya gönderileceğini duyurdu. Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Hasan Rızaifer, Ukrayna’ya ait düşürülen yolcu uçağının kara kutusu ile ilgili yapılacak incelemeleriçin İran'da yeterli imkanların bulunmadığı ve bu sebepten dolayı kara kutunun Fransız BEA şirketindeki uzmanlara gönderilme kararı alındığını bildirdi.



