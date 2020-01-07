İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'yi devlet terörü ilan etti

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği talimat doğrultusunda Bağdat'da bir operasyonla öldürülmesinin ardından iki ülke arasında gerginlik başlamıştı. Ülke liderleri ve üst düzey yetkililerin karşılıklı açıklamalarının ardından İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'de de yayın yapan CNN International'ın canlı yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

ABD ile İran arasında son günlerde tırmanan gerilimi değerlendiren Bakan Zarif, General Süleymani’nin ölümünü 'Bir' olarak tanımladı. Dışişleri Bakanı Zarif konuşmasında, “Bu İran’a karşı yapılan bir saldırıdır ve İran bu silahlı saldırıya yanıt vereceğiz. Fakat orantılı bir şekilde yanıt vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

Diğer taraftan, İran Devrim Muhafızlarına yakınlığıyla bilinen yarı resmi haber ajansı Tasnim'de yer alan bir habere göre ise İran parlamentosunun ABD Ordusu ve Pentagon'u "terör örgütü" olarak nitelendiren tasarıyı kabul ettiğini bildirdi. İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami ise yaptığı açıklamada tehditler savurarak ABD'nin desteklediği yerleri ateşe vereceklerini söyledi.

ABD merkezli Washington Post gazetesi ise son yayınında ABD'li üst düzey yetkilisinin ortaya attığı iddiaları yayınladı ve yetkilinin, İranlı General Kasım Süleymani'nin ölüm emrinin arkasında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ısrarı olduğunu söylediğini yazdı. Süleymani'nin öldürülmesine giden süreçle ilgili detaylara da yer veren Washington Post haberinde, operasyonun Pompeo açısından "bürokratik zafer" sayıldığını fakat ABD'ye ağır sonuçlar kazandıracağını vurguladı.

