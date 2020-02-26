İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii koronavirüs şüphesiyle apar topar hastaneye kaldırıldı

Koronavirüsü salgını nedeniyle ölü sayısının 16'ya yükseldiği İran'da 11 eyalette sokağa çıkmayın çağrıları yapılırken şu ana kadar 95 onaylanmış salgın vakası olduğu bildirildi. Son olarak İran Sağlık Bakan yardımcısı İreç Herirçi'nin koronavirüsü salgınına yakalandığı bildirildikten sonra Herirçi'nin salgın ile ilgili birlikte bir basın toplantısı düzenlediği İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii'nin koronavirüsüne yakalanmasının nedeni olarak ise Sağlık Bakanı Yardımcısı Herirçi'den bulaştığı gösteriliyor. İran yerel basınında çıkan haberlerde ise Herirçi ile Rebii'nin ortak basın toplantısındaki görüntülerinde Herirçi'nin çok fazla terlediği için sık sık terini sildiği anlar kameralar tarafından kaydedildiği aktarılıyor.

İranlı milletvekili Mahmud Sadiki de yaptığı bir açıklamayla kendisinde koronavirüs tespit edildiğini "Bu dünyada yaşama umudumun az olduğu bir durumdayken bu mesajı size iletiyorum" açıklamasıyla duyurdu. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ise son yaptığı konuşmada 11 eyalette karantina uygulamak zorunda kalmamak için halka sokağa çıkmama çağrısı yaptı. Nemeki, konuşmasında "Vatandaşlarımız zorunlu olmayan yolculuklardan sakınsınlar. Virüs vakası tespit edilen yerlerde dışarı çıkmasınlar özellikle Kum kentinde" ifadelerini kullandı.