İran hükümetinden Trump'ı korkutan açıklama! Başına ödül koydular!

İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim günden güne tırmanırken iki ülke arasında yaşanan karşılıklı restleşmeler küresel anlamda gerginliğe neden olmaya devam ediyor. İran'ın önemli askeri liderinin öldürülmesinin ardından iki ülke arasında ipler tamamen koparken, İran'ın kesin olarak intikam almaya odaklandığı anlaşıldı. Misilleme dahi olsa bir karşılığın mutlaka verileceğini açıklayan İran, daha sonra ABD'ye karşı nükleer güç kullanmaktan çekinmeyeceklerini ve bu konuda herhangi bir sınırlamaya bağlı kalmayacağını duyurmuştu. ABD cephesi ise İran'ın boşuna tehdit savurduğunu söyleyip, kendilerinin de benzer şekilde İran'a ait güçlere hakim olduğunu savunmuştu. Son raddede ise işler değişti...

Mirror ajansına yansıyan habere göre İran hükümeti Donald Trump'ı öldüren kişiye 80 milyon $ ödül vereceğini söyledi. Kasım Süleymani'nin ölümünden sorumlu tutulan Trump'ın başına 80 milyon $ ödül konulması ise akıllara suikast girişimi senaryolarını getirdi. Şimdilik konuyla ilgili olarak ABD cephesinden bir geri bildirim olmazken, İran'ın Beyaz Saray'a bile doğrudan saldırabileceği yönündeki açık tehdit gündemde yer almaya devam ediyor.