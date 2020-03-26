İran, İspanya ve İtalya'da koronavirüs bilançosu korkutucu boyutta

İran devlet televizyona bir açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde 157 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Son gerçekleşen ölümlerle birlikte sayının 2 bin 234'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 389 artarak 29 bin 406'ya ulaştığını söyledi.

19 Şubat'ta Kum kentinde ortaya çıkmış daha sonra ülke geneline yayılan koronavirüsü salgınında 10 bin 457 kişinin ise tedavilerinin tamamlandığını ve kendilerinin taburcu edildiğini söyledi.

Diğer taraftan İspanya'dan da korkutucu rakamlar gelmeye başladı. İspanya'da Kovid-19 salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89’a yükseldiği açıklandı.

Koronavirüs salgını yüzlerce vatandaşını kaybeden ve virüsü kontrol altına almakta zorlanan İspanya'da vaka sayısının 56 bin 188'e yükseldiği belirtildi. İtalya ve Çin'den sonra en fazla can kaybının yaşandığı İspanya'nın Avrupa'nın yeni salgın merkezi haline gelmesinden endişe duyuluyor.

İtalya'da ise durum daha kötüye gidiyor. Ülkede yeni tip koronavirüsten (kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 683 artarak 7 bin 503'e yükseldiği belirtildi. Vaka sayısınında 57 bin 521'e ulaştığı ve bu sayıya ölenlerle iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı 74 bin 386’ya çıktığı kaydedilirken günlük can kaybının yüzlerle ifade edilmeye başlandığı İtalya bir günde artık en fazla ölüm gerçekleştiren ülke konumunda yer almaya başladı.