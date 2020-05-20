İran Lideri Hamaney'den İsrail'i destekleyen Arap ülkelerine sert eleştiri!

İsrail ile normalleşme sürecine giren Arap ülkelerine en sert eleştiri İran Lideri Hamaney'den geldi. Twitter hesabında yaptığı paylaşımları merak edilen İran Lideri Hamaney destek veren Arap ülkelerini ihanetle suçladı. İran Lideri Hamaney'in başta Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkelerine eleştirisi.

İran Lideri Hamaney'den İsrail'i destekleyen Arap ülkelerine sert eleştiri!
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İran lideri Hamaney yaptığı son açıklamalar ile birlikte başta Suudi Arabistan olmak üzere pek çok Arap ülkesini İsrail’i desteklemekle suçladı. İsrail’i destekleyerek Filistin’e ihanet ettiler dedi. Öte yandan bu ihaneti halklarının bildiğini ve buna müsamaha göstermeyeceklerini de ekleyen İran lideri Hamaney’in açıklamaları dünya siyasetinde yankı uyandırdı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda İsrail ile normalleşme sürecine giren başta Suudi Arabistan olmak üzere pek çok Arap ülkesini eleştirdi.

Arap ülkelerinin Tel Aviv ile olan ilişkilerini ihanet olarak değerlendiren Hamaney "Bugün bazı Fars (Basra) Körfezi devletleri, kendi tarihlerine ve Arap dünyasına en büyük hainliği yaptılar. İsrail'i destekleyerek Filistin'e ihanet ettiler. Bu devletlerin ulusları, liderlerinin ihanetine müsamaha gösterecek mi?" açıklamasında bulundu.

Diğer mesajlarında direkt Suudi Arabistan’ı eleştiren Hamaney, Suudilerin siyonist rejimle ilişkileri tam anlamıyla Filistin ve Arap halklarına ihanettir dedi. Suudilerin büyük bir ihanet gerçekleştirdiklerini savunan İran lideri Suudileri destekleyen ABD’yi de eleştirdi.

Arap ülkelerine ABD’nin güvenilir bir ülke olmadığı ve ABD’nin sadece kendi emperyalist çıkarlarını korumak için yanındaymış gibi göründüklerini dile getiren Hamaney Arap ülkelerinin ABD’den bir an önce kurtulması gerek dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 15:42

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