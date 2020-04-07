İran Meclisi tetikte! 11 milletvekilinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı

İran'da, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saat içinde 133 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 3 bin 872'ye yükseldiği açıklandı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından İran’daki son durum ile ilgili verileri kamuoyuna duyururken can kayıpları bilançosunun giderek arttığı yönünde yorumlarda da bulunuldu.

Diğer taraftan, ILNA ahber ajansıBaşkanlık Heyeti Üyesi Muhammed Rıza Tabeş'in bir açıklama yaparak Mecliste bulunan milletvekillerine ve Meclis çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldığını ve 11nde koronavirüs tespit edildiğini söylediğini duyurdu.

Haber ajansına konuşan ve "Milletvekillerinden 11'inin test sonuçları pozitif olarak açıklandı." ifadesini kullanan Tabeş, henüz tüm test sonuçlarının açıklanmadığını ancak 50 vekilin testlerinin sonuçlarını pozitif olarak beklediklerini kaydetti.

Virüs salgını başladığı zaman ülkede daha önce de 23 milletvekiline Kovid-19 teşhisi konulmuş ve Tahran Milletvekili Fatma Rehber, 7 Mart tariinde virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Meclis Başkanı Ali Laricani'nin Kovid-19 testinin de pozitif çıktığı bildirilmişti.