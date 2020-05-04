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İran Meclisi, ulusal para birimi riyalden 4 sıfır atılmasına karar verdi

İran'ın ulusal para birimi riyalden 4 sıfır atılarak para biriminin tümen olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifi Meclis tarafından kabul edildi.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:43
İran Meclisi, ulusal para birimi riyalden 4 sıfır atılmasına karar verdi

İran meclisi tarafından gerçekleştirilen son oturumunda ülkenin ulusal para birimi riyallde 4 sıfır atılmasını ve para birimin tümene geçilmesini öngören kanun teklifini kabul edildiği duyuruldu.

Söz konusu kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyuran İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti yaptığı açıklamada, "Bu sabah Mecliste yapılan oturumda Merkez Bankası tarafından sunulan, hükümetin ulusal para biriminden 4 sıfırın atılmasını ve tümenin para birimi olarak belirlenmesini öneren kanun teklifi kabul edildi" ifadelerine yer verdi.

İran Hükümetinin atmayı planladığı gerekli adımlar sonrasında para birimleri riyalin yerini bundan sonra tümenin alacağını söyleyen Himmeti, riyalden 4 sıfırın atılmasının ülkede enflasyona neden olacağı eleştirilerini de reddettiğini belirtti.

Buna göre; İran'da Ocak 2019'da Bakanlar Kuruluna sunulan ve Meclis kararıyla kabul edilen kanun teklifiyle birlikte riyalden dört sıfır atılması tasarısına göre riyal yerine artık tümen kullanılacak ve bu durumda Merkez bankası dönüşümü yaklaşık iki yılda tamamlayacak.

Merkez Bankası Başkanı Himmeti, Ocak 2019'da İran riyalinden 4 sıfır atılması için hazırladığı öneriyi hükümete sunduğunu açıklamıştı.

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