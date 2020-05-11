İran ordusunda şok! Kazara kendi gemileri vuruldu! 19 asker öldü

İran deniz kuvvetlerindeki üzün olay dün gerçekleşti. İran deniz kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen tatbikat sırasında bir geminin kazara vurulduğu açıklandı.Meydana gelen bu olay sonrasında 19 iran askerinin hayatını kaybettiğide belirlendi.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığın'dan yapılan açıklama ise şu şekilde ;

"Dün düzenlenen deniz tatbikatı esnasında, Konarek savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklı, kazara meydana gelen olayda en az bir kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, olayın detayları hakkında bilgi verilmedi. İran medyası, İran donanmasının, Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında ülkeye ait bir savaş gemisini yanlışlıkla vurduğunu ve onlarca kişinin öldüğünü duyurmuştu.

19 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Ancak diğer yandan İran ordu kuvvetlerinden yapılan son dakika açıklamasında kaza atışı nedeniyle 19 askerin yaşamını yitirdiği 15 askerin ise yaralandığını duyuruldu.

Dün meydana gelen üzücü olay ilgili olarak ülkede bazı kaynaklar tarafından 40 iran askerinin öldüğü bilgileri verilmişti.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 12:41