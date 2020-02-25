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İran Sağlık Bakan yardımcısında koronavirüsü tespit edildi

İran yerel basınının son dakika olarak geçtiği haberde İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Koronavirüs'e yakalandığı duyuruldu.

25 Şubat 2020 Salı 15:10
İran Sağlık Bakan yardımcısında koronavirüsü tespit edildi

Her geçen gün tüm Dünya'yı tehdidi altına alan ve büyük korku sağlayan koronavirüsü son olarak Hırvatistan'da görülürken bi kötü haberde İran'd geldi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, İran basınına yaptığı son dakika açıklamasında kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı'nda da korona virüsü testi pozitif çıkması haberini servi eden İran yerel basınından edinilen bilgilere göre İran'da 2 kişinin daha virüse bağlı semptomlardan hayatını kaybettiği ve ülkede salgın yüzünden ölenlerin sayısının 16'ya yükselmiş olduğu bildirildi.

İran Sağlık Bakanı tarafından vatandaşlara uyarılarda bulunarak evlerinden çıkmamalarının daha güvenilir olacağı söyledi. Diğer taraftan Irak yönetimi ise Tayland, Güney Kore, Japonya, İtalya ve Singapur'dan ülkeye girişleri yasakladı.

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İranKoronavirüsüSağlık Bakan Yardımcısı
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