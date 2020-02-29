İran’da 5 milletvekili koronavirüse yakalandı; Ölü sayısı da 43'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı tarafından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü ile ilgili son gelişmeleri açıkladı. Bakanlık sözcüsü Kianush Jahanpur, yaptığı açıklamada, İran’da son 24 saat içinde 295 yeni vaka tespit edildiği ve toplam sayı 593’e ulaştığını duyurdu.

İran'da son 24 saat içerisinde 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte İran’da koronavirüsü nedeniyle ölenlerin sayısının 43’e yükseldiği belirtilirken bir açıklamada, İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Esedullah Abbasi'den geldi.

Esedullah Abbasi, yaptığıu yazılı açıklamada, Mecliste bulunan 100 milletvekilinden alınan koronavirüsü testinde 5 milletvekiline Kovit-19 virüsü teşhisi konulduğunu açıkladı. Abbasi, açıklamasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin verdiği talimat ile birlikte İran Meclisi Başkanlık Heyetinden 3 ismin koronavirüsü ile mücadele komitesinde yer alacağını ve hazırlanan raporun meclise sunulacağını söyleyerek ”Söz konusu 3 ismin hazırlayacağı raporu bekliyoruz. Yarın meclis toplantısı olmayacak. Bu durum pazartesine kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.



