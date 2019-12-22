İran'da grip salgını can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 106'ya yükseldi

İran'da baş gösteren ve can almaya devameden grip salgını ile ilgili İran Sağlık Bakanlığına bağlı Enfeksiyon hastalıkları dairesi bir açıklama yaptı. Daire Başkanı Hüseyin İrfaniyan, grip salgını sebebiyle son 1 haftada 7 kişinin öldüğünü belirtti.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İrfaniyan, nefes darlığı şikayetiyle başvuran hastaların genel muayeneleri tamamlandıktan sonra aralarında 82 kişiye grip teşhisi konulduğunu ve bunlardan 7'sini grip nedeniyle hayatını kaybettiğini öğrendiklerini kaydetti.
Ülkede son aylarda Gülistan, Mazendaran, Kehguliye-Buyer Ahmed, Kirman ve Ahvaz eyaletlerinde oldukça etkili olan H1N1 virüsü'ne (domuz gribi) rastlanmış ve bununla ilgili de çalışmalar başlatıldığı açıklanmıştı.