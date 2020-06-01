Irkçı karşıtı gösteriler nedeniyle 40 şehirde sokağa çıkma yasağı

ABD'nin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd için ülke genelinde protesto gösterileri başladı. Dün akşam da devam eden gösteriler 5. gününe girerken protestoların iyice kontrolden çıktığı bildirildi.

Bir çok eyalette binlerce protestocu bulundukları şehirlerde sokaklara inerek, ABD genelinde ırkçılığa ve polis şiddetine karşı “Siyahilerin hayatı önemli”, “Nefes Alamıyorum” yazılı pankartlar taşıdılar ve sloganlarla ABD hükümet ve yasalarına tepki gösterdiler.

Washington DC ile birlikte Atlanta'da, Chicago'da ve Los Angeles'ın bazı kentleri başta olmak üzere 40 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, pazar günü devam eden protestolar için 15 ayrı eyalette Ulusal Muhafız birlikleri gösterilerin kontrolünü sağlamaya yöönelik destek için göreve çağrıldı.

Califonia eyaletine bağlı Long Beach ve San Jose şehirlerinde ise göstericiler birçok dükkan ve iş yerlerini yağmalarken, Indianapolis’te gerçekleştirilen protestolarda çatışma çıktı. Çıkan çatışmalarda ise iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. New York’un farklı bölgelerinde devam eden protestolarda da zaman zaman polis ile göstericiler arasında gerginlikler yaşandı.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 10:37