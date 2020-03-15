İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin koronavirüs testleri pozitif çıktı

Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve salgından en çok etkilenen 4. ülke olan İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez'in eşi María Begoña Gómez Fernández'in koronavirüsü testleri pozitif çıktı. Başbakanlık kaynakları konuyla ilgili bir açıklama yaparak Başbakan ve eşinin durumlarının iyi oldukları ve gözetim tedbirleri kapsamında karantinaya alındıkları belirtildi.

Dünya genelinde virüsün görülme oranına göre 4. sırada yer alan İspanya’da toplam ölü sayısı 196’ya yükseldiği bildirilirken Avrupa ülkeleriş arasında son verilere doğrultusunda ülkenin Fransa’yı geçerek Avrupa’da virüsün en çok görüldüğü ikinci ülke olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşi Sophie Grégoire Trudeau’ya koronavirüsü teşhisi konulmasının ardından çift karantina altına alındığı bildirilmişti.