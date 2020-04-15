İspanya'da can kayıpları 523 kişi daha arttı!

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve özellikle Avrupa'yı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İspanya'da bilanço giderek artıyor. Ülkede can kayıpları son 24 saatte 523 artışla 18 bin 579'a yükselirken, dün açıklanan verilerde de 567 Kovid-19 hastası hayatını kaybetmişti, bir önceki gün ise bu rakam 517 olarak kayıtlara geçmişti.

İspanya'da 5 bin 92 test daha pozitif sonuç vermesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte korona virüsünden 523 kişinin daha hayatını kaybettiği Koronavirüse yakalananların sayısının 177 bin 633 olduğu bildirildi. İspanya, dünya üzerinde vaka sayısında ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor.

Ülkede can kaybı ve vaka sayısındaki yükseliş hızını son 10 gündür durduran İspanya'nın, buna rağmen virüsle mücadelede ikinci aşama olarak gösterildiği ve ayrıca ölü-vaka tablosundaki eğriyi zirveden aşağı yönlü döndürme sürecine henüz geçmediği de görülüyor.