İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
95855
ALTIN
381.168
DOLAR
6.8925
STERLİN
8.6572
EURO
7.5238

İspanya'da can kayıpları 523 kişi daha arttı!

İspanya'da koronavirüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 523 kişi daha artarak 18 bin 579'a çıktı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 14:14
İspanya'da can kayıpları 523 kişi daha arttı!

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve özellikle Avrupa'yı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İspanya'da bilanço giderek artıyor. Ülkede can kayıpları son 24 saatte 523 artışla 18 bin 579'a yükselirken, dün  açıklanan  verilerde de 567 Kovid-19 hastası hayatını kaybetmişti, bir önceki gün ise bu rakam 517 olarak kayıtlara geçmişti.

İspanya'da 5 bin 92 test daha pozitif sonuç vermesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte korona virüsünden 523 kişinin daha hayatını kaybettiği Koronavirüse yakalananların sayısının 177 bin 633 olduğu bildirildi. İspanya, dünya üzerinde vaka sayısında ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor.

Ülkede can kaybı ve vaka sayısındaki yükseliş hızını son 10 gündür durduran İspanya'nın, buna rağmen virüsle mücadelede ikinci aşama olarak gösterildiği ve ayrıca ölü-vaka tablosundaki eğriyi zirveden aşağı yönlü döndürme sürecine henüz geçmediği de görülüyor.

Anahtar Kelimeler:
İspanyaSon DurumKoronavirüsüBilanço
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya normale dönüyor! korona önlemleri gevşetiliyor
Almanya normale dönüyor! korona önlemleri gevşetiliyor
İngiltere'de huzur evlerinde korkunç iddia
İngiltere'de huzur evlerinde korkunç iddia
Şok iddia! ABD'de zamanında korona'ya karşı Çin'i uyarmış!
Şok iddia! ABD'de zamanında korona'ya karşı Çin'i uyarmış!
Çernobil'deki radyoaktif toz Türkiye'yi etkileyecek mi? Prof. Dr. Toros yanıtladı
Çernobil'deki radyoaktif toz Türkiye'yi etkileyecek mi? Prof. Dr. Toros yanıtladı
Bill Gates, salgının yayılmasına sorumlu tutuldu! ABD'den şaşırtan iddia!
Bill Gates, salgının yayılmasına sorumlu tutuldu! ABD'den şaşırtan iddia!
Menenjit salgını Batı Afrika ülkelerini vurdu! 37 kişi yaşamını yitirdi
Menenjit salgını Batı Afrika ülkelerini vurdu! 37 kişi yaşamını yitirdi

Popüler Haberler

Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman yayınlanacak?Hızlı ve Öfkeli 9 vizyona tarihi belli oldu mu?
İş bankası 250.000 TL’ye kadar Esnaf Kredisi Başvurusu nasıl yapılır? İş Bankası 250.000 TL’ye kadar esnaf kredisi başvuru şartları
Yaz tatili iptal mi olacak? Bu sene yaz tatili ne kadar olacak?
Fındık fiyatları ne kadar? 16 Nisan Perşembe il il güncel fındık fiyatları
4,4 milyon aile için sosyal yardım ödemeleri başlatılıyor!
1000 TL aile yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Eczanelerden ücretsiz maske almak için maske başvuru formu nasıl doldurulur?
Simge Barankoğlu ahlak dışı videoların olduğu bir telegram grubunun reklamını yaptı
2020 Müdür Yardımcılığı Atama Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?
3.000 TL kredi veren bankalar hangileridir? 3.000 TL kredi için gelir belgesi isteniyor mu? Kredi başvurusu için şartlar
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı
Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları sonuçlarında son durum ne? Sms sonuçları ne zaman gelecek?
2020 Af Yasasında son durum ne? Mahkumlar ne zaman tahliye edilmeye başlayacak?
Ferhunde Hanımlar dizisi ne zaman çekildi? Ferhunde Hanımlar dizisi tekrarları hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
Halkbank 6 ay ertelemeli temel ihtiyaç kredisi başvuru ekranı ve şartları neler?
Halkbank 50 bin TL düşük faizli emekli ihtiyaç kredisi kampanyası başvuru şartları ve detayları
Kredi Kartı borcu erteleyen bankalar ve borcunu ödeyemiyenler için yasal haklar
Medcezir tekrarları ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşe Devam Kredi Desteği yoğun ilgi görüyor! İşe Devam Kredi Desteği ne kadar, şartları neler?
Yeni iPhone SE özellikleri ve Türkiye satış fiyatı belli oldu!
Kamu Bankaları saat kaçta açılıp, saat kaçta kapanıyor? Bankalar hangi saatlerde çalışıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.