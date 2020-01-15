İspanya'da endüstri bölgesinde patlama! Kimyasal alarmı verildi

İspanya'nın doğusunda bulunan Tarragona kentindeki La Canonja adlı petrokimya şirketinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü 6 kişininde yaralandığı bildirildi. Patlamada 1 işçinin de kaybolduğu kaybolan işçi ile ilgili de arama çalışmalarının başladığı bildirildi.

Katalonya Özerk yönetimi bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderirken Hükümet Başkanı Quim Torra, bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmek için Tarragona'ya gitti. Patlamanın gerçekleştiği La Canonja adlı petrokimya şirketi, İspanya'da polimer üretimi için kullanılan ve yılda yaklaşık 140 bin ton üretim kapasitesine sahip etilen oksit işlediği kaydedildi.

Bölgedeki tek endüstri olan şirketteki patlamanın ardından bölgede sivil koruma "Acil Durum" ilan etti. Blge halkına sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunurken kapalı alanda durmaları konusunda çağrıda bulunuldu. Yetkililer, yapılan incelemelerde havada toksik madde tespit edilmediğini açıkladı.