İspanya'da koronavirüsten son 24 saatte 410 can kaybı yaşandı

Koronavirüsü ile mücadelede en çok kayıplar arasında yer alan İspanya'da son güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre ise önceki gün 565 insanın yaşamını kaybettiği ülkede son 24 saat içerisinde 410 insanın yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülke genelindeki vaka sayısının da 191 bin 726'dan 4 bin 218 kişi daha artarak 195 bin 944'e çıktığı bildirildi.

Son paylaşılan verilerde Ülkede, Kovid-19'u yenen hasta sayısı da son 24 saatte 2 bin 695 artışla 77 bin 357'ye çıktığı belirtilirken bilindiği üzere İspanya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölümler, 2 Nisan'da 950 ile zirve yapmıştı.

Koronavirüs ile mücadelede 14 Mart'tan bu yana olağanüstü hal uygulanan İspanya'da, Başbakan Pedro Sanchez dün akşam bir açıklama yaptı ve açıkalmasında bu durumun bazı sosyal ve ekonomik alanlarda gevşetilerek 9 Mayıs'a kadar uzatılacağını duyurdu.