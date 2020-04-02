İspanya'da Kovid-19 salgınında ölü sayısı 10 bin 3'e yükseldi



İtalya'dan sonra en çok kayıplar veren ülke olan İspanya, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgında ölümlerin ve vakaların önüne geçemiyor. Ülkede koronavirüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 950 arttığı ve toplamda 10 bin 3 kişinin hayatını kaybettği açıklandı.

'de ise koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı neredeyse 5 bini geçtiği belirtilirken ülkede, koronavirüste bir günde 1000'in üzerinde ölüm açıklandı. Buda diğer ülkelerdeki bir gündeki ölüm oranı kıyaslamasında ilk sıraya yerleşmiş oldu.

İran'da salgındaki ölüm ve vaka verilerini paylaşırken ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 124 kişi arttığını ve toplam kaybının 3 bin 160 olduğunu duyurdu.

Diğer taraftan; Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısı 938 bin 348 olurken, can kaybı 47 bin 286'ya yükseldi. Hastalığı yenenlerin sayısı ise 200 bini geçti.