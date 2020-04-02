İspanya'da Kovid-19 salgınında ölü sayısı 10 bin 3'e yükseldi

İtalya'dan sonra en çok kayıplar veren ülke olan İspanya, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgında ölümlerin ve vakaların önüne geçemiyor. Ülkede koronavirüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 950 arttığı ve toplamda 10 bin 3 kişinin hayatını kaybettği açıklandı.
İran'da salgındaki ölüm ve vaka verilerini paylaşırken ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 124 kişi arttığını ve toplam kaybının 3 bin 160 olduğunu duyurdu.
Diğer taraftan; Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısı 938 bin 348 olurken, can kaybı 47 bin 286'ya yükseldi. Hastalığı yenenlerin sayısı ise 200 bini geçti.