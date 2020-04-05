İspanya korona virüs vaka sayısında İtalya'nın rekorunu aldı!

Çin'de bir hayvan pazarında türeyen ve ardından tüm dünya ülkelerini esir alan korona virüs salgın hastalığı kabusu devam ediyor. Korona virüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında İspanya geliyor. Ülke vaka sayısında 130 bin 759 ile İtalyayı geçmiş durumda.Ölüm oranlarıda her geçen gün artarak devam ediyor.

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 12 bin 418'e çıktı.

Vaka sayısında 130 bin 759 ile İtalya'yı geçen İspanya'da hastanelerin kapasitelerinin dolması nedeniyle pek çok kültür merkezi ve kapalı spor salonu da koronavirüs merkezine dönüştürüldü.

Salgın için hastaneye dönüştürülen yerlerden Madrid'deki IFEMA Kongre Merkezi'ydi.

5500 yatak kapasiteli hastaneye dönüştürülen kongre merkezinin şimdiden dolmaya başladığı görüldü.

Kongre merkezinde görevli bir doktor ise El Pais gazetesine yaptığı açıklamada, "İlk gün bizim için oldukça yıkıcıydı… Üzücü, gri beton bir hangar… Ancak hepimiz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, İspanyol televizyonu Cuatro'ya yaptığı açıklamada, "Dost ve ortağımız Türkiye, cömertlik göstererek solunum cihazlarının İspanya'ya gönderilmesi kararını almıştır." dedi.