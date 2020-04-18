İspanya koronavirüste her geçen gün kötüye gidiyor! Ölü sayısı 20 bini geçti

Yeni tip koronavirüsü salgını ile mücadele eden ülkelerden biri olan İspanya'da salgından ölenlerin sayısı her gün biraz daha artıyor.

En çok etkilenen ülkeler arasına giren İspanya'da sağlık sistemi neredeyse çökmüş durumda.

Ülkede son verilere göre ölü sayısı, son 24 saatte 565 kişi daha artarak 20 bin 43'e yükselirken hastaneler yetersiz kaldığı ve sağlık çalışanlarının durumlarının içler acısı olduğu söyleniyor. Hastanede yatak bulamayan hastalar ise, yerlerde yatırılıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre İspanya'da virüsten en fazla etkilenen Madrid'de hayatını kaybedenlerin sayısı düne nazaran 125 artışla toplam 7 bin 132 olurken, vaka sayısı da 8 bin 597 olarak açıklandı.