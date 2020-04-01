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İspanya ve İran'da ölü sayıları giderek artıyor

İspanya'da koronavirüsü salgını nedeniyle son 24 saatte 864 kişi hayatını kaybederken virüsten dolayı ölenlerin sayısı 9 bin 53'e çıktı. İran'da ise ölü sayısı 138 kişi daha artarak toplam can kaybı 3 bin 36 olarak kaydedildi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 14:53
İspanya ve İran'da ölü sayıları giderek artıyor

İspanya ağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili son durum açıklamalrında bulundu. İtalya'nın sonra koronavirüsü (Kovid-19) salgınında en fazla ölümlerin yaşandığı ikinci ülke olan İspanya'da salgının başladığı günden bu güne kadar en yüksek ölüm artışı kaydedildi.

Ölü sayısı son 24 saatte 864 artışla 9 bin 53'e çıktığı ve vaka sayısının da 7 bin 719 artışla 102 bin 136'ya yükseldiği bildirildi. vakaların 5 bin 872'si yoğun bakımda tutulurken virüsten en fazla etkilenen Madrid'de ölü sayısı düne göre 262 artışla 3 bin 865 olduğu belirtildi.

İRAN'DA TOPLAM CAN KAYBI 3 BİN 36

İran Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ise ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 kişi daha artarak 3 bin 36'ya yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 987 kişide koronavirüs (Covid-19) tespiti yapıldığını ve hastalığa yakalanan kişi sayısının 47 bin 593’e yükseldiğini duyururken hastalığın görüldüğü günden bu güne kadar iyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 15 bin 473 kişi, durumu ağır olup, yoğun bakımda olan hasta sayısı ise 3 bin 871 kişi olarak bildirildi.

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İranİspanyaSon DurumKoronavirüsü
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