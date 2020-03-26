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İspanyol gribinden kurtulan 105 yaşındaki adam Kovid-19 salgını için ipucu verdi

1918 - 1920 yılları arasında H1N1 virüsünün ölümcül bir alt türü olan İspanyol gribi salgınından kurtulan 105 yaşındaki adam korona virüs salgınına karşı tavsiyelerde bulundu. Tüm insanlığın bu salgına birlikte karşı koyması gerektiğini vurguladı.

26 Mart 2020 Perşembe 23:26
İspanyol gribinden kurtulan 105 yaşındaki adam Kovid-19 salgını için ipucu verdi

 1918 - 1920 yılları arasında H1N1 virüsünün ölümcül bir alt türünün yol açtığı,İspanyol Gribi, 18 ay içinde 50 ile 100 milyon arası insanın (o dönemde yaşayan nüfusunun %15'i) ölümüne sebep olarak insanlık tarihinde bilinen en büyük salgın olmuştur.Bu ölümcül salgından kurtulan Jose Ameal Pena, tüm insanlığa koronavirüs salgınına karşı birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.

"AYNI ŞEYLERİN YAŞANDIĞINI GÖRMEK İSTEMİYORUM"

İspanya'nın kuzeyindeki bir balıkçı köyünde yaşayan ve 1918 grip salgının ortaya çıktığı dönemde 4 yaşında olan Jose Ameal Pena (105), günümüzde tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüse karşı tavsiyelerde bulundu. 1918'deki salgınla ilgili İspanyol medyasına konuşan Pena, "Uyandığımda yürüyemiyordum. Ellerimin ve dizlerimin üzerinde sürünüyordum" ifadelerini kullandı. Pena, koronavirüse karşı alınan tedbirlere herkesin uyması gerektiğini belirterek, "Dikkatli olun. Aynı şeylerin yaşandığını görmek istemiyorum. 1918 gribi çok fazla can aldı" dedi.Öte yandan, Pena'nın kızı Anunciata, babasının aynı şeylerin yaşanacağından endişelendiğini söyleyerek, "Koronavirüsün neler yapabileceğini iyi biliyor. Benzer bir dönemde geçtiği için zor zamanlar yaşıyor. Çok farklı zamanlarda yaşıyor olsak da benzer bir şeyin tekrar yaşanacağından korkuyor" diye konuştu.

"BU DA GEÇECEK, AMA NE PAHASINA?"

Yine 1918 salgınından kurtulanlardan biri olan ve Florida eyaletinin Sarasota kentinde yaşayan 107 yaşındaki Joe Newman, 1918 grip salgınının ortaya çıktığı dönemdeki tıbbi gelişmelerin, hastalığı önlemek konusunda yeterli olmadığını, ancak günümüzde insanların neyle karşı karşıya olduklarını bildiklerini ifade etti. Newman, "Bazıları bunun da geçeceğini söylüyor. Evet geçecek. Ama ne pahasına?" diye sordu.Koronavirüsün geçmesini beklemek yerine tüm insanlığı mücadeleye çağıran Newman, "Sen bana, ben sana yardım etmeliyim. Yaşadığımız her krizde böyle oldu. Sonra, geriye baktığımızda bu krizlerin üstesinden yardımlaşmayla geldiğimizi gördük" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 26.03.2020 23:38
Anahtar Kelimeler:
Ispanyol Gribi
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