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İspanyol gribinden sonra koronaya karşıda galip gelen 104 yaşındaki kadın!

İtalya'da yaşayan ve yaklaşık 100 sene önce yaşanan İspanyol gribinden kurtulan 104 yaşındaki kadın bu seferde korona virüsünden kurtulmayı başardı.

06 Nisan 2020 Pazartesi 18:55
İspanyol gribinden sonra koronaya karşıda galip gelen 104 yaşındaki kadın!

Salgın hastalık korona virüs dünyayı esir almaya devam ediyor. Dünya üzeriden vaka sayısının 1 milyonu geçtiği ve 70 binden fazla insanın hayatını kaybettiği korona virüs salgın hastalığını atlatan ve hayata tekrar dönen insanlarında sayısı yaklaşık 300 bin civarında.

Bunlardan bir tanesi de İtalya’nın Biella kentindeki bir huzurevinde yaşayan 104 yaşındaki Ada Zanusso.

104 yaşındaki Ada Zanusso, kusma, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleriyle birlikte 17 Mart’ta hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan testler sonucunda Zanusso’nun corona virüs taşıdığı tespit edilmişti.

Virüsü Yenen En Yaşlı İnsan
Daha önce, aynı huzurevinde yaşayan 20 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti fakat Zanusso pes etmedi. Hastalığı yenmeyi başaran Zanusso, dünya üzerinde corona virüsü yenen en yaşlı insan olarak kayıtlara geçti.

İspanyol Gribi'ni de Yenmiş
Zanusso’nun 1918-1920 yılları arasında ortaya çıkan ve İspanyol Gribi olarak anılan salgın döneminde de hastalandığı ve o hastalığı da yendiği ortaya çıktı.

Doktorlar, Zanusso’nun iyileşmesini bir ‘umut ışığı’ olarak görüyor. Zanusso’nun doktoru Carla Furno Marchese ise, "Ayağa kalktı, yatakta yatmıyor ve sandalyesine yürüyebiliyor. İyileşmesi bizim için büyük bir sevinç ve bu zor günlerde acı çeken herkes için umut ışığı oldu." diye konuştu.

İspanyol gribi salgın hastalığ hangi yıllar arası yaşandı ?

İspanyol gribi 1918 - 1920 yılları arasında H1N1[1] virüsünün ölümcül bir alt türünün yol açtığı grip salgınıdır. İspanyol Gribi, 500 Milyondan fazla kişiye bulaşması sonucu 18 ay içinde 50 ile 100-140 milyon arası insanın (o dönemde yaşayan dünya nüfusun %15'i) ölümüne sebep olarak insanlık tarihinde bilinen en büyük salgın olmuştur.İspanyol Gribinin bir özelliği, zayıf, yaşlı ve çocuklardan çok, sağlıklı genç erişkinleri etkilemiş olmasıdır. Birinci Dünya Savaşı'nın son aylarında tüm dünyayı etkisi altına almış, hatta kimi tarihçilere göre dört yıl süren savaşın sona ermesinde önemli bir etken olmuştur.

Son Güncelleme: 06.04.2020 19:00
Anahtar Kelimeler:
ItalyaKorona VirüsIspanyol Gribi
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