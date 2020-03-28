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İspanyol Kraliyet ailesinden Prenses Maria Teresa korona virüsüne direnemedi! Kraliyet ailesinde ilk ölüm vakası

İspanya kraliyet ailesinde Bourbon Parma prensesi Maria Teresa Korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

28 Mart 2020 Cumartesi 23:25
İspanyol Kraliyet ailesinden Prenses Maria Teresa korona virüsüne direnemedi! Kraliyet ailesinde ilk ölüm vakası

Dünyayı esir alan korona virüs İspanya'ya da zor günler yaşatmaya devam ediyor.Ülkede bugün bir kötü haber de kraliyet ailesinden geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan 86 yaşındaki Prenses Maria Teresa'nın cuma günü hastalığa yenik düştüğü açıklandı.

KORONADAN ÖLEN İLK KRALİYET MENSUBU OLDU
İspanya'nın Burbon- Parma Kraliyet Ailesi'nden prensesin ölümünü kardeşi Prens Sixtus Henry açıkladı. İspanyol prenses böylece dünyada Covid-19'a yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu oldu. Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Temmuz 1933'te doğan Prenses Maria Teresa, İspanyol Kraliyet ailesinin en küçük kolu olan Burbon-Parma ailesinden Prens Xavier ve Prenses Madeleine'in altı çocuğundan biriydi.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 6 BİNE YAKLAŞTI
İspanya'da son verilere göre, korona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar tespit edilen günlük en yüksek rakama ulaşarak, 841 artışla 5 bin 821'e yükseldi.

Anahtar Kelimeler:
Korona VirüsPrenses Maria Teresa
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