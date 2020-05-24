İsrail Başbakanı Netanyahu, hakkında açılan 3 ayrı dosyadan hakim karşısına çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin görevi başındayken hakkında başlatılan ceza davasında hakim karşısına çıktı. Netanyahu hakkında başlatılan soruşturmada 3 ayrı dosya bulunduğu öğrenildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, hakkında açılan 3 ayrı dosyadan hakim karşısına çıktı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, görevi başındayken hakim karşısına çıkan ve yargılanan ilk başbakan olarak tarihe geçti. Hakkında açılan 3 ayrı dosya nedeniyle açılan davada yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Başbakan Netanyahu'nun davası, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmeye başlandı.

Ülke tarihinde görevi başındayken yargılanan siyasetçi olarak tarihe geçen Başbakan Netanyahu'nun duruşmasına İsrail ve uluslararası basın yoğun ilgi gösterdi. Duruşmada Netanyahu ve avukatları hazır bulunurken çokk sayıda bakan ve milletvekili, Netanyahu’ya destek vermek için mahkemeye eşlik etti.

Netanyahu, duruşma öncesi bir basın açıklaması yaparak açıklamasında, polisle savcıların kendisine komplo kurduğunu iddia etti ve görülecek duruşmanın canlı yayınlanmasını istedi.

Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülen dava öncesinde Netanyahu, mahkemeye gelmek yerine sadece avukatlarının yargıç karşısına çıkmasını istemiş fakat bu istek mahkeme tarafından reddedildi. Sağ görüşlü Likud Partisi lideri olan Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk, güveni kötüye kullanma suçlarından soruşturma geçtiğimiz kasım ayında açılmış ve davaya konu olan iddialar üzerine tam 3 yıl çalışılmıştı.

İsrail Başbakanı'nın iş adamlarından milyonluk değerlerde hediyeler aldığı ve medya patronlarının yararına, kendisi hakkında iyi haberler yapmaları karşılığında, kanuni düzenlemeler çıkardığı iddia ediliyor. Netanyahu'nun müttefikleri aylardır dava sebebi ile ülkedeki adalet sistemini hedef alırken İsrail Başbakan hakkındaki iddialar konusunda ikiye bölünmüştü.


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