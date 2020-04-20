İsrail'de Netanyahu protestosunda sosyal mesafe kuralları çiğnenmedi

İsrail’de hakkında açılmış olan yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle sürekli eleştirilerin gölgesinde olan Başbakan Benjamin Netanyahu, halk tarafından yişne protesto edildi. Koronavirüsü salgını ile mücadele içinde olan İsrail'de gösteriler sosyal mesafe kuralları çiğnenmeden yapıldı.

Tel Aviv’deki sokaklara inen binlerce Netanyahu karşıtı eylemci ellerinde siyah bayraklarla Başbakan aleyhine sloganlar attılar. Koronavirüsü kapsamında alınan tedbirlerde herkesin bildiği 'sosyal mesafe' kuralını da es geçmeyen eylemciler aralarında boşluk bırakmayada özen gösterdi.

Koronavirüsü önlemleri kapsamında cep telefonlarını takibe alma yetkisi veren Netanyahu’nun kişisel hakları ihlal ettiğini savunulurken , Yesh Atid-Telem partisi lideri Yair Lapid, eylem sırasında bir konuşma yağarak Netanyahu’yla koaliasyona yeşil ışık yakan Mavi-Beyaz partisi lideri Benny Gantz’a yüklendi.

Lapid, konuşmasında Netanyahu'yu İsrail'de demokrasiyi yok etmekle suçladı ve eski ortağı Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ı da buna ön ayak olmakla itham ederek "Hükümete girmek için uğraşıyorlar ve kendilerine hikayeler anlatıp 'İçerden mücadele edeceğiz' diyorlar. İçerden mücadele edemezsiniz, yolsuzlukla içerden mücadele edilemez. Eğer ki içerdeyseniz bunun bir parçasısınızdır." diye konuştu.

Hakkında yolsuzluk davası olması nedeniyle ülkede Netanyahu'nun başbakan olmaması gerektiğini söyleyen Lapid, "Hakkında dava açılan birisi polis müdürünü, başsavcıyı, davasına bakacak hakimleri atayamaz. Bunlar Netanyahu'nun istek listesi." derken öte yandan Netanyahu hakkında açılan yolsuzluk soruşturması neticesindeki davanın ilk duruşması, corona virüsü önlemleri nedeniyle 24 Mayıs’a ertelendiği öğrenildi.