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İsrail'den korona-virüsüne mobil takiple önlem! Tanı konulan kişiler takip edilecek

İsrail korona-virüs ile mücadele kapsamında farklı bir uygulama deniyor. Başbakan Netanyahu'nun önerisi olan uygulama , hastalık teşhisi konmuş kişiler mobil sistemle takip edilecek ve hastalığın yayılması engellenecek.

18 Mart 2020 Çarşamba 21:31
İsrail'den korona-virüsüne mobil takiple önlem! Tanı konulan kişiler takip edilecek

Tüm dünya ülkerinde olduğu gibi İsrail'de koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbirler alıyor.Son olarak israil koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla farklı bir uygulama denemeye başladı.

İsrail Parlamentosu’ndan oy birliğiyle geçen yasa tasarısı, koronavirüs taşıdığı tespit edilen veya taşıdığından şüphelenilen kişilerin cep telefonu hareketlerini takip edebilme imkanı sunuyor.

TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA KULLANILIYORDU

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun geçtiğimiz hafta bahsettiği bu uygulamanın kabine tarafından da onaylanmasının ardından güvenlik takip sistemi, uygulamaya sokuldu.

Aslında terörle mücadele için geliştirilen takip uygulamasının, koronavirüs tanısı konan kişilerin üzerinde uygulanmasının, hastanın karantina kurallarına uymasını denetleme amaçlı yapılacağı söylenirken, hastanın temasa geçtiği diğer kişiler de takip altına alınacak.
 

ÖZEL HAYATA MÜDAHALE
Virüs salgınıyla mücadelede çok önemli olduğu söylenerek geçirilen uygulama, ülke ve dünya genelinde ise tartışmalara yol açtı.

Netanyahu’nun ”terörle mücadele” önlemini sıradan vatandaş üzerinde uygulamak için yürürlüğe soktuğu uygulama, özel hayatın gizliliğine müdahale tartışmalarını ise beraberinde getirdi.

Anahtar Kelimeler:
İsrailKoronavirüsMobil Takip
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