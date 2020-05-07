İsrail'in Batı Şeria’da yasa dışı ek konut onayına Dışişlerinden tepki!

İç siyasi hesapları ön plana çıkaran ve Filistin halkının haklarını gaspeden İsrail, işgal ve zulüm siyasetini her geçen gün derinleştiriyor. Son olarak İsrail, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki yasadışı Efrat yerleşim yerine binlerce ilave konutun inşa edilmesine imkan tanıyacak şekilde genişleteceğini açıklamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, söz konusu karara ilişkin yaptığı açıklama sonrasında ise Türkiye'den bu karara karşılık sert bir tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, yasa dışı yerleşim yerinin genişletilerek ek konut ilave edilmesini hukuku hiçe sayan bu tasarruf olarak değerlendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett’in, işgal altında tutulan Batı Şeria’daki yasa dışı Efrat yerleşiminin binlerce ilave konutun inşa edilmesine imkan tanıyacak şekilde genişletileceğini açıklaması, İsrail’in hukuk tanımayan pervasız yaklaşımının en son örneğini teşkil etmektedir." denildi.

Filistin halkının ülkede olan haklarını İsrail'in gasbetmeye hız kesmeden devam ettiği belirtilen açıklamada, Ülke topraklarında yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi yoluyla iki devletli çözüm vizyonunu yok etmeyi hedefleyen İsrail'in gayrimeşru uygulamalarının bir an önce sonlandırılmasının bölgede barış, istikrar ve güvenliğin tesisi açısından elzem olduğuna dikkat çekildi ve "İsrail'in Birleşmiş Milletler kararları başta olmak üzere uluslararası hukuku hiçe sayan bu tasarrufunu bir kez daha şiddetle reddediyor, kardeş Filistin halkının ve Filistin’in haklı davasının daima yanında olacağımızı yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.



