İsrail İngiltere'nin yardım talebine 'hayır' dedi

Korona virüs salgını Avrupa’da etkisini giderek arttırıyor. Avrupa’da korona virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri de İngiltere oldu. İngiltere korona virüsle mücadele kapsamında İsrail’den solunum cihazı istemişti.

İsrail haber kanallarında yer alan bilgiye göre İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya talebini iletmiş ancak Netanyahu bu talebi reddetmiş.

İngiltere Alman ordusundan da yardım istemişti

Söz konusu haberde Netanyahu’nun cihazları kendilerinin ihtiyacı olduğu için yardım talebine olumsuz yanıt verdiği bildirildi.

Korona virüs İngiltere’de giderek kontrol edilmesi zor bir hal alıyor. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti yardım talebinde bulunuyor. İsrail’e yapılan yardım başvurusundan önce de Alman ordusundan yardım istenmişti. Alman ordusu İngiltere’ye 60 adet mobil solunum cihazı göndereceğini açıklamıştı.

İngiltere’de korona virüs nedeniyle son 24 saatte 761 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölüm sayısı 12 bin 868 oldu.