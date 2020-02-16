betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120151
ALTIN
308.333
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8948
EURO
6.5497

İsrail Savunma Güçleri'nin Twitter hesabından olay paylaşım!

İsrail Savunma Güçleri'ne ait resmi Twitter hesabı üzerinden olay bir paylaşım yapıldı. Ayna karşısında poz veren kadın fotoğrafı yayınlanan hesapta herhangi bir yazı yazılmaması da dikkatlerden kaçmadı.

16 Şubat 2020 Pazar 13:23
İsrail Savunma Güçleri'nin Twitter hesabından olay paylaşım!

İsrail Savunma Güçleri resmi Twitter hesabı yöneticisinden olay yaratan paylaşım yaptı. Ayna karşısında cep telefonuyla çekilmiş bir kadın fotoğrafı yayınlanan hesabın bu paylaşımı ise skandal boyutlara vardı.

Çoğunluk olarak asker fotoğrafları ve askeri gelişmelere yönelik bilgi paylaşımı yapılan resmi onaylı site hesabında bir kadının ayna karşısındaki pozu paylaşıldıktan sonra fotoğraf dakikalar içerisinde binlerce yorum aldı. İsrail Savunma Güçlerinin attığı fotoğrafın altında ise herhangi bir açıklama yer almadığı gören kullanıcılar, kişisel hesabına geçmeyi unutan Twitter yöneticisinin bu hatayı yaptığı düşünüyorlar.

Olay yaratan fotoğraf paylaşımını altına Türk Twitter kullanıcılarıda yorumlar yaptı. Bunlardan en dikkat çekeni ise, "Ortak tatbikat yapmalıyız, kayıtlar nereye yapılıyor” yorumu oldu.

İsrail Savunma Güçleri ise yaşanan skandalın hemen arkasından  bir açıklamada bulunarak Hamas'ın İsrail askerlerinin telefonlarını hackleyerek sahte hesaplardan profiller oluşturduğunu kaydetti.

Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Hamas, İsrail askerlerinin telefonlarını hackleyerek bu fotoğrafları da içeren sahte sosyal medya profilleri oluşturuyor. Hamas'ın bilmediği bir şey var ki, İsrail istihbaratı bu tip kötü amaçlı yazılımları takip ediyor. Hamas'ın hack sistemi etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

İsrail Savunma Güçleri'nin Twitter hesabından olay paylaşım!

Anahtar Kelimeler:
Twitterİsrail Savunma GüçleriKadın Fotoğrafı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsviçre hükümeti ölen Türk vatandaşın mirasçılarını arıyor
İsviçre hükümeti ölen Türk vatandaşın mirasçılarını arıyor
Myanmar'da tapınak pornosuna sert tepki! Video kısa sürede 250 bin kişi tarafından izlendi
Myanmar'da tapınak pornosuna sert tepki! Video kısa sürede 250 bin kişi tarafından izlendi
Sevgililer gününde soğuk sürpriz
Sevgililer gününde soğuk sürpriz
Corona Virüsü nedeniyle Çin’den hayvan ve hayvansal ürün ithalatı geçici süreyle durduruldu!
Corona Virüsü nedeniyle Çin’den hayvan ve hayvansal ürün ithalatı geçici süreyle durduruldu!
Suriye'de gerginlik! Esad güçlerinin helikopteri düşürüldü
Suriye'de gerginlik! Esad güçlerinin helikopteri düşürüldü
45 gün önce kayıp ilanı verilen adam otelde oyun oynarken bulundu
45 gün önce kayıp ilanı verilen adam otelde oyun oynarken bulundu

Popüler Haberler

Özel hastanelerin ortodontik diş teli fiyatları 2020
Stranger Things yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Stranger Things 4. Sezon Hopper yaşıyor mu, öldü mü?
O Ses Türkiye finalinde Hayri Kasaç'ın söylediği Kürtçe ninni
Okullar 17 Şubat 2020 Pazartesi tatil mi? Yarın hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek?
2020 Merkür Retrosu ne zamandır? Merkür retrosu tarihleri ve etkileri nelerdir? 16 Şubat Merkür Retrosu nedir, ne zaman bitecek?
Rüyada ayakkabı görmek ne demektir? Rüyada ayakkabı görmenin tabiri ve anlamı
İş mülakatı için görüşmeye giderken sık yapılan hatalar nelerdir? İş mülakatları için öneriler
TV8’de Survivor Tehlikeli Sular programı formatı ne? ne zaman başlayacak?
3500 TL maaş alan birine ne kadar kredi çıkar? Bankadan ne kadar kredi çekebilir?
Puhutv çöktü mü? Jet Sosyete ve Babil yeni bölümü neden başlamıyor?
2020 Sözleşmeli öğretmen alımları ne zaman yapılacak? Gözler tarih için MEB'de
Rüyada baba olduğunu görmek nedir? Rüyada baba olduğunu görmenin tabiri ve anlamı
ÖSYM Sağlık Bakanlığı 8844 personel alımı başvurusu başladı! ÖSYM ais KPSS tercih ekranı, ücreti ve tercih robotu
2020 yılında da Rusya'dan alınan doğal gaz oranı azalıyor
ASELSAN 2020 personel alımı yapılacak bölümler nelerdir? Aselsan 2020 personel alım ilanı yayımlandı
Rüyada kuzu görmek ne demektir? Rüyada kuzu görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada telefonla konuşmak ne demektir? Rüyada telefonla konuşmanın tabiri ve anlamı
Recep Terzi kimdir? Hangi filmlerde oynadı?
2020 ALES Sonbahar sınavı ne zaman yapılacak? 2020 ALES Sonbahar sınav tarihi
Kanalların yayın akışları 16 Şubat Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Şok hafta sonu geçerli indirimler 15-18 Şubat 2020 kataloğu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.