İsrail Savunma Güçleri'nin Twitter hesabından olay paylaşım!

İsrail Savunma Güçleri resmi Twitter hesabı yöneticisinden olay yaratan paylaşım yaptı. Ayna karşısında cep telefonuyla çekilmiş bir kadın fotoğrafı yayınlanan hesabın bu paylaşımı ise skandal boyutlara vardı.

Çoğunluk olarak asker fotoğrafları ve askeri gelişmelere yönelik bilgi paylaşımı yapılan resmi onaylı site hesabında bir kadının ayna karşısındaki pozu paylaşıldıktan sonra fotoğraf dakikalar içerisinde binlerce yorum aldı. İsrail Savunma Güçlerinin attığı fotoğrafın altında ise herhangi bir açıklama yer almadığı gören kullanıcılar, kişisel hesabına geçmeyi unutan Twitter yöneticisinin bu hatayı yaptığı düşünüyorlar.

Olay yaratan fotoğraf paylaşımını altına Türk Twitter kullanıcılarıda yorumlar yaptı. Bunlardan en dikkat çekeni ise, "Ortak tatbikat yapmalıyız, kayıtlar nereye yapılıyor” yorumu oldu.

İsrail Savunma Güçleri ise yaşanan skandalın hemen arkasından bir açıklamada bulunarak Hamas'ın İsrail askerlerinin telefonlarını hackleyerek sahte hesaplardan profiller oluşturduğunu kaydetti.

Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Hamas, İsrail askerlerinin telefonlarını hackleyerek bu fotoğrafları da içeren sahte sosyal medya profilleri oluşturuyor. Hamas'ın bilmediği bir şey var ki, İsrail istihbaratı bu tip kötü amaçlı yazılımları takip ediyor. Hamas'ın hack sistemi etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.