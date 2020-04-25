İsrail’in aşırı dinci Sağlık Bakanı Litzman istifa etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgına yakalanan ve hafif seyreden hastalığı yenmeyi başaran İsrail’in aşırı dinci Sağlık Bakanı Yaakov Litzman, görevinden istifa etti.

Koronavirüs salgınına karşı uyguladığı politikalar ve tedbirler nedeniyle sürekli eleştirilen 71 yaşındaki Litzman, istifasını Başbakan Benyamin Netanyahu’ya iletti ve Bakanlık görevini bırakmak onun yerine Yapı Ve Konut Bakanlığı görevine geçmek istediğini bildirdi.

İsrail medyası ise yayınladığı bir haberde bir süre önce Başbakan Netanyahu'nun Sağlık Bakanı Yaakov Litzman'dan sert eleştirilerle karşı karşıya kaldığı için görevi bırakmasını istediğini iddia etti.

Litzman, ayrıca Bakanlık görevindeyken İsrail'de hızla yayılan koronavirüs salgını hakkında değerlendirmelerde bulunmak için katıldığı bir televizyon programında "Mesih'in bizi kurtarması için dua ediyoruz" diye konuşmuştu.