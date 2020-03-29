ISS, İtalya için kovid-19 raporunu tamamladı

Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs salgının merkezi olarak belirlediği İtalya'da ölü sayısı 10 binleri aşarken ülkede ölümler ile igili de bir rapor hzırlandı. Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) tarafından hazırlanan tapor hakkında değerlendirmede bulunan ISS Başkanı Silvio Brusaferro; "Virüsün İtalya'da zirve yapacağı tarihe yaklaşıyoruz ancak henüz olmadı ve bunu geçmedik." diye konuşurken açıklamasına "İtalya’da, yeni tip Corona virüs enfeksiyon eğiliminin gidişatında alınan tedbirlerin etkisini görmeye başladık." ifadelerini ekledi.

İtalya'da, yeni tip Corona virüs enfeksiyon eğiliminin gidişatı üzerinde alınan tedbirlerin etkisini görmeye başladııklarını ve 19-20 Mart'ta eğrinin düşüşe geçtiğini gördüklerini söyleyen Brusaferro, bu, artış hızındaki yavaşlamaya işaret ettiğini belirterek tedbirler konusunda uyarıda bulundu ve, "Yayılmadaki yavaşlama, aldığımız önlemleri gevşetmeye yol açmamalı." diye konuştu.

ISS RAPORUNDAN ÖNE ÇIKAN DETAYLAR;

- ISS'nin verilerine göre, vakaların ortalama yaşı 62 ve yüzde 57,6'sı erkek oldu.

- Tüm yaş gruplarında ortalama öldürücülük oranı yüzde 9,2 olarak ölçüldü.

- Hayatını kaybeden 6 bin 801 kişiden, 30-39 yaş yüzde 0,2 (17 kişi), 40-49 yaş yüzde 1 (67 kişi), 50-59 yaş yüzde 3,6 (243 kişi), 60-69 yaş yüzde 11,2 (761 kişi), 70-79 yaş yüzde 35,3 (2403 kişi), 80-89 yaş yüzde 39,7 (2702 kişi), 90 yaş ve üzeri ise yüzde 8,9 (608 kişi) olarak kayıtlara geçti.

"HİPERTANSİYON, DİYABET, KALP YETMEZLİĞİ"

- Verilerde, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerde en çok görülen ortak hastalıklar da sıralandı.

- 3 veya daha fazla patolojik rahatsızlığı bulunanların oranı yüzde 50,7, 2 patolojik rahatsızlığı bulunanların oranı yüzde 25,9, sadece bir rahatsızlığı bulunanların oranı da yüzde 21,3 olarak kaydedildi.

- Ölenler arasında hiçbir rahatsızlığı bulunmayanların oranı ise yüzde 2,1 olarak ölçüldü.

- Yaşamını yitirenlerin yüzde 73'ünde hipertansiyon, yüzde 31,3'ünde diyabet, yüzde 27,8'inde ise kalp yetmezliği gibi rahatsızlıklar başı çekti.

ISS'nin 26 Mart tarihli verilerinde, 6 bin 414 sağlık çalışanının Covid-19 kaptığı belirtilirken, bu çalışanların yüzde 35'inin erkek ve yaş ortalamasının da 49 olduğu kaydedildi.