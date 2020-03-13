İşte Dünya çapında Koronavirüs bulaşan ünlüler!

Kanada'nın yakısıklı Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun koronavirüs testleri pozitif çıktı.
İspanya'da, Eşitlik Bakanı İrene Montero'nun yeni korona testıi pozitif çıktı.
Ünlü Aktör Tom Hanks, kendisi ve karısının koronavirüs testinde pozitif çıktığını İnstagram’dan duyurdu.
Fars Haber Ajansı, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri.
NBA oyuncusu Rudy Gobert.
Juventus futbolcusu Daniele Rugani.
İtalyan Sağlık Şefi Roberto Stella.
İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries.
Polonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jaroslaw Mika, koronavirüs testi pozitif çıktı.
İtalya'da Kara Kuvvetleri Komutanı General Farina.
Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin koronavirüs nedeniyle Brüksel'deki evinde karantinaya alındığı açıklandı.
Fransa Kültür Bakanı, Franck Riester.
Olympiakos başkanı Evangelos Marinakis.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro.
2008 yılından beri Bundesliga'da maç yöneten FIFA kokartlı Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin.