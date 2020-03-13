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İşte Dünya çapında Koronavirüs bulaşan ünlüler!

Ölümcül Virüs adeta zengin fakir, ünlü ünsüz dinlemiyor. İşte tüm dünyada koronavirüs bulaşan isimlerden bazıları.

13 Mart 2020 Cuma 20:49
İşte Dünya çapında Koronavirüs bulaşan ünlüler!

Justin

Kanada'nın yakısıklı Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun koronavirüs testleri pozitif çıktı.

İşte Dünya çapında Koronavirüs bulaşan ünlüler!

İspanya'da, Eşitlik Bakanı İrene Montero'nun yeni korona testıi pozitif çıktı.

İşte Dünya çapında Koronavirüs bulaşan ünlüler!

Ünlü Aktör Tom Hanks, kendisi ve karısının koronavirüs testinde pozitif çıktığını İnstagram’dan duyurdu. 

İşte Dünya çapında Koronavirüs bulaşan ünlüler!

Fars Haber Ajansı, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri.

İşte Dünya çapında Koronavirüs bulaşan ünlüler!

NBA oyuncusu Rudy Gobert. 

İşte Dünya çapında Koronavirüs bulaşan ünlüler!

Juventus futbolcusu Daniele Rugani.

İşte Dünya çapında Koronavirüs bulaşan ünlüler!

İtalyan Sağlık Şefi Roberto Stella.

İşte Dünya çapında Koronavirüs bulaşan ünlüler!

Gürcistan Tarım Bakan Yardımcısı İuri Nozadze.

İşte Dünya çapında Koronavirüs bulaşan ünlüler!

İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries.

İşte Dünya çapında Koronavirüs bulaşan ünlüler!

Polonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jaroslaw Mika, koronavirüs testi pozitif çıktı. 

İşte Dünya çapında Koronavirüs bulaşan ünlüler!

İtalya'da Kara Kuvvetleri Komutanı General Farina.

İşte Dünya çapında Koronavirüs bulaşan ünlüler!

Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin koronavirüs nedeniyle Brüksel'deki evinde karantinaya alındığı açıklandı.

İşte Dünya çapında Koronavirüs bulaşan ünlüler!

Fransa Kültür Bakanı, Franck Riester.
Olympiakos başkanı Evangelos Marinakis. 

İşte Dünya çapında Koronavirüs bulaşan ünlüler!

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro.

İşte Dünya çapında Koronavirüs bulaşan ünlüler!

2008 yılından beri Bundesliga'da maç yöneten FIFA kokartlı Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin. 

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsÜnlülerCovid19
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