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İşte korona virüsünün görülmediği tek yer

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı esir alan korona virüsü dalga dalga tüm ülkelere yayıldı ve hayatları felç etmeye devam ediyor.Dünya da korona virüsünün görülmediği yer var mı ? İşte dünya da korona virüsünün görülmediği o bölge..

22 Mart 2020 Pazar 00:26
İşte korona virüsünün görülmediği tek yer

Antarktika, koronavirüs salgının yayılmadığı tek kıta konumunda bulunuyor.

Çin'in Vuhay kentinde 2019 aralık ayında bir hayvan pazarında türeyen ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını 6 kıtanın tamamını etkisi altına aldı.

Antarktika, küresel salgından etkilenmeyen tek kıta konumunda bulunuyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın Antarktika'da bulunan Concordia İstasyonu'nda araştırma görevlisi olan Stijn Thoolen, dünyadaki salgın haberlerini takip ettiklerini ve endişe duyduklarını söyledi. Thoolen, ekibinde yer alan Fransız ve İtalyan bilim insanlarının ülkelerinden gelen haberler nedeni ile çok üzgün olduklarını kaydetti. Thoolen, ailesine ve arkadaşlarına evde kalın uyarılarında bulundu.

Dünya sağlık örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüste ,dünya genelinde toplam vaka sayısı 303 bin 154'e, toplam ölü sayısı 12 bin 962'ye ulaştı.Ölümlerin artmasından endişe duyuluyor.

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