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İsviçre hükümeti ölen Türk vatandaşın mirasçılarını arıyor

İsviçre'nin Basel şehrinde yaşayan ve 89 yaşında hayatını kaybeden Hayrünissa Güngör Sayın'ın mirası ortada kaldı. Hükümet ise ilan vererek ölen Türk vatandaşın mirasçılarını aramaya başladı.

16 Şubat 2020 Pazar 11:10
İsviçre hükümeti ölen Türk vatandaşın mirasçılarını arıyor


Bursa’nın Tirilye beldesinde doğan ve 16 yıl önce İsviçre’nin Basel şehrine giderek orada yaşamaya başlayan 89 yaşındaki Hayrünissa Güngör Sayın geçtiğimiz yıl Eylül ayında vefat etti. Bir kısım mirası bulunan ve mirasının şu an için ortada kaldığını belirten Basel Şehri Miras Dairesi, Hayrünissa Hanım'ın servetinin varislerini aramaya başladı.

Hayrünissa Hanım'ın vefatının hemen ardından varis çağrısı yapan ve mirasının intikal edeceği kişileri bulmaya çalışan Basel Şehri Miras Dairesi, Hayrünissa Hanım’ın öncelikle tüm varislerine, yoksa ebeveynleri olan Hüseyin Avni Sayın ve Nadire Sayın’ın varislerine, onlar da bulunamazsa büyük annesi ve büyük babasının soyundan gelenlere bilgilendirme yazısı gönderdi.

Hayrünissa Güngör Sayın'ın mirasına hak kazanan varislerin ise 4 Şubat 2021 tarihine kadar soy kütüğünü kanıtlayan bir belge alarak Basel Şehri Miras Dairesi’ne başvuru yapması bekleniyor. Bu başvuru sonucunda ise hak kazanan varislere hükümet Hayrünissa Hanım'dan kalan mirası yasal yollarla devir edecek.
 

Hayrünissa Güngör Sayın

Anahtar Kelimeler:
Hayrünissa Güngör SayınİsviçreMirasVaris
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