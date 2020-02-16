İsviçre hükümeti ölen Türk vatandaşın mirasçılarını arıyor

Bursa’nın Tirilye beldesinde doğan ve 16 yıl önce İsviçre’nin Basel şehrine giderek orada yaşamaya başlayan 89 yaşındaki Hayrünissa Güngör Sayın geçtiğimiz yıl Eylül ayında vefat etti. Bir kısım mirası bulunan ve mirasının şu an için ortada kaldığını belirten Basel Şehri Miras Dairesi, Hayrünissa Hanım'ın servetinin varislerini aramaya başladı.
Hayrünissa Güngör Sayın'ın mirasına hak kazanan varislerin ise 4 Şubat 2021 tarihine kadar soy kütüğünü kanıtlayan bir belge alarak Basel Şehri Miras Dairesi’ne başvuru yapması bekleniyor. Bu başvuru sonucunda ise hak kazanan varislere hükümet Hayrünissa Hanım'dan kalan mirası yasal yollarla devir edecek.