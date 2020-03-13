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İtalya bugün koronavirüsünden 250 kişiyi daha kaybetti, Toplam kayıp 1266 oldu

İtalya'da koronavirüsü salgını bugün 250 kişinin ölümüne neden oldu. Bir günde en yüksek kaybı veren İtalya'da bu güne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 1266 olarak kaydedildi.

13 Mart 2020 Cuma 21:42
İtalya bugün koronavirüsünden 250 kişiyi daha kaybetti, Toplam kayıp 1266 oldu

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan son açıklamada, koronavirüsü salgınında merkez olarak Avrupa'yı göstermesinin hemen ardından İtalya'dan korkutucu bir açıklama geldi. Ülkede son 24 saatte 250 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu koronavirüsünden ölen kişi sayısının 1266'ya yükseldiği belirtildi.

Yetkililer, ölü sayısının daha fazla artmasından endişe ederken, İtalya Yüksek Sağlık Kurumu Başkanı Silvio Brusaferro bir açıklama yaparak hayatını kaybedenlerin ortalama yaşının 80 civarı olduğunu bildirdi. 

Diğer taraftan, Sivil Savunma Genel Müdürü, toplam ölü sayısından 890'ının virüsten en çok etkilenen kuzey bölgesindeki Lombardiya eyaletinden olduğunu kaydederek dün 1258 olarak açıklanan ve iyileşenlerin sayısının bugün 181 kişi daha artarak 1439'a ulaştığını duyurdu.

Son Güncelleme: 13.03.2020 21:44
Anahtar Kelimeler:
ItalyaSon DurumKoronavirüsü
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