İtalya'da bir günde 145 ölüm! Sayı 32 bine yaklaştı

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 145 kişi daha arttı. Yapılan açıklamada ülkede toplam ölü sayısının 31 bin 908'e yükseldiği duyuruldu.

Yaklaşık 3 aydır koronavirüs kabusunun içerisinde olan İtalya'da salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyurulurken açıklamada ülkedeki aktif koronavirüs68 bin 351, bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısının ise 225 bin 435 olduğu belirtildi. İyileşerek taburcu olan kişi sayısının da 2 bin 366'lık artışla 125 bin 176'ya çıktığı açıklandı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi görenlerin sayısındaki düşüş gözle görülür derecede artarken dün 775 olan sayı, bugün 762'ye geriledi. Ülke genelinde bugüne kadar toplam 3 milyon 4 bin 960 test yapıldı. Salgın nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı Lombardiya bölgesinde ise son 24 saatte ölenlerin sayısı 69 oldarak kaydedildi.