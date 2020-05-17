İtalya'da bir günde 145 ölüm! Sayı 32 bine yaklaştı

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 145 kişi daha arttı. Yapılan açıklamada ülkede toplam ölü sayısının 31 bin 908'e yükseldiği duyuruldu.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi görenlerin sayısındaki düşüş gözle görülür derecede artarken dün 775 olan sayı, bugün 762'ye geriledi. Ülke genelinde bugüne kadar toplam 3 milyon 4 bin 960 test yapıldı. Salgın nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı Lombardiya bölgesinde ise son 24 saatte ölenlerin sayısı 69 oldarak kaydedildi.