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İtalya'da halkın yardımına mafya koşuyor!

Salgın hastalık korona virüsünün Avrupa'daki üssü haline gelen İtalya'da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle parası olmadığı için gıda alamayan ailelerin imdadına İtalyan mafyası koşuyor

10 Nisan 2020 Cuma 18:34
İtalya'da halkın yardımına mafya koşuyor!

Korona virüs İtalya'da dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Salgın hastalık sebebiyle ekonomik anlamda tükenen ve gıda alamayan aileler için İtalyan mafyası devreye girdi.

İtalya'daki mafyalar, ülkenin Campania, Calabria, Sicilya ve Pugliya gibi maddi olarak iyi durumda olmayan bölgelerde yaşayan insanlara yiyecek yardımı yapmaya başladı. Durumun ardından İtalyan siyasiler hükümeti uyararak " Daha iyi bir tedbir alınmazsa mafya yönetimi ele geçirecek" denildi.

'MAFYALAR HALKIN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİREBİLİR'

Calabria bölgesindeki Catanzaro Savcılığı'ndan Nicola Gratteri, "Bir aydan fazla süredir kafeler, dükkanlar, restoranlar kapalı durumda. Milyonlarca insan bir aydan fazla süredir gelir elde etmiyor ve ne zaman tekrar çalışmaya başlayabilirler bilmiyorlar. Eğer hükümet devreye girmezse, mafyalar insanlara sağladıkları hizmet ile halkın kontrolünü ele geçirebilecek" ifadelerini kullandı.
İtalya'da 3 milyon 300 bin kişinin işsiz kaldığı düşünülüyor.

İTALYA'DA SON DURUM

İtalya'da koronavirüs nedeniyle 18 bin 279 kişi yaşamını yitirirken; virüs tespit edilen vaka sayısı da 143 bin 626'ya çıktı.Salgın hastalıktan iyileşenlerin sayısı ise 28.470 kişi oldu

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