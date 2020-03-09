İtalya'da hayat durma noktasına geldi!

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs, İtalya'da hayatı durma noktasına getirdi.

Her gün, virüsün bilançosunu açıklayan yetkililer, bugün hayatını kaybedenlerin sayısını 97 olarak açıkladı.

ÖLÜ SAYISI 463'E YÜKSELDİ

Böylece ölümcül virüsün pençesine düşen İtalya'da toplam ölü sayısı 463'e yükseldi. Ülkede şu ana kadar 9 bin 172 kişide koronavirüs tespit edildi.

CEZAEVLERİ İSYANDA

Her geçen gün ölü sayısının arttığı ülkede, tam bir kaos havası hakim.

Ülkedeki cezaevlerinde virüse yönelik alınmak isteyen önlemlere karşı çıkan isyanlarda 6 kişi hayatını kaybetti.

14 ŞEHİRDE KARANTİNA

Öte yandan virüs nedeniyle hazırlanan bir kararnameyle, 14 şehirde karantina uygulamasının başlatıldığı ülkede, insanların sosyal hayatları da fazlasıyla etkilenmiş durumda.

Yayınlanan kararnameye göre, düğün, cenazeler, dini ve kültürel de dâhil olmak üzere tüm etkinlikler iptal edildi.

Sinemalar, gece kulüpleri, spor salonları yüzme havuzları ve kış tatil merkezleri kapatıldı. Kafeler ve restoranlar da saat 08 -18 arasında açık tutulacak ve müşteriler birbirleriyle ancak 1 metre mesafede oturabilecek.

SERİ A DAHİL TÜM SPOR FAALİYETLERİ DURDURULDU

Bu kapsamda tüm spor faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre, CONI Başkanı Giovanni Malago, spor federasyonları başkanlarıyla bugün Roma'da koronavirüs gündemiyle olağanüstü toplantıda bir araya geldi.

Başkanların toplantısından İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) dahil tüm spor branşlarında, her düzeydeki etkinlikleri hafta sonu çıkarılan başbakanlık kararnamesinde belirtildiği üzere 3 Nisan'a kadar durdurma kararının çıktığı belirtildi.

CONI Başkanı Malago'nun toplantıdan çıkan bu kararı, Başbakan Giuseppe Conte ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora'ya da ilettiği kaydedildi.