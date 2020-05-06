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İtalya'da kısıtlama kararı esnetildi, halk normal hayatına döndü!

Avrupa'da salgının merkezi olarak ilan edilen İtalya'da 2 aydır uygulanan kısıtlamaların esnetilmesiyle halk kendini sokağa attı. Uzun süredir evde kapalı olarak kalanlar sahillere, park ve bahçelere akın etti.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:47
İtalya'da kısıtlama kararı esnetildi, halk normal hayatına döndü!

Yeni tip koronavirüs salgınında Avrupa'da salgının merkezi olan ve çok sayıda can kaybı yaşayan İtalya'da yeni bir dönem başladı. Ölümcül virüse karşıy yaklaşık 2 aydır alınan kısıtlama kararlarının esnetilmesiyle birlikte uzun süredir evlerinde kapalı kalan çok sayıda vatandaş sokaklara koşarak sahillere, park ve bahçeleri doldurdular.

İtalya Hükümeti tarafından 'Virüsle birlikte yaşanılacak dönem: 2. Aşama' olarak tanımlanan yeni dönemin başlamasıyla birlikte sokalara çıkan İtalyanlar, parkların da açılmasıyla maskelerini takarak bisiklet kullandılar ve bol bol yürüyüş yaptılar. Sosyal mesafeye dikkat edtmeye çalışan İtalyanlar bu kararla birlikte normal hayata dönüş yapmaya başlamış oldular.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağını uygulayan ilk ülke olan ve restoranların da artık paket servis yaptığ ülkede 4.4 milyon kişi yeniden işbaşı yaptı. Kısıtlamaların esnetilmesiyle ilgili alınan yeni kararda toplu taşımada ve kapalı mekanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi. Hükğmet ayrıca söz konusu alınan kararla ilgili yaptığı açıklamasında müzelerin ve kütüphaneler 18 Mayıs, restoran, kafe ve kuaför salonlarınında 1 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.


 

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