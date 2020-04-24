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İtalya'da koronadan 420 kişi daha öldü, Toplam can kaybı 25 bin 969’a yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saat verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre virüsten 420 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirilirken toplam can kaybını 25 bin 969’a yükseldiği belirtildi.

24 Nisan 2020 Cuma 21:32
İtalya'da koronadan 420 kişi daha öldü, Toplam can kaybı 25 bin 969’a yükseldi

Yaklaşık 2 aydır koronavirüs salgınıyla mücadele içerisinde olan İtalya'da can kayıpları artmaya devam ediyor. Ülkede günlük düzenlenen basın toplantısında Sivil Savunma kurumu tarafından yapılan son değerlendirmeler bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 420 kişi daha artarak, 25 bin 969'a yükseldiği belirtilirken ülke genelinde aktif Kovid-19 vaka sayısında hafta başında başlayan gerilemenin bugün de devam ettiği kaydedildi. 

Vaka sayısında son verilere göre 106 bin 527’ye düştüğü bildirilirken tedavileri yoğun bakımda devam eden hastalarda görülen düşüşün son 24 saat içerisinde sürdüğü ve 2 bin 267 olarak kaydeilen hasta sayısının sayısının bugün 2 bin 173'e gerilediği bildirildi. Açıklamada, ayrıca ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 642 bin 356 kişiye Kovid-19 testi yapıldığı bilgisi de paylaşıldı.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, ise son durum değerlendirmeleri yaptığı konuşmasında "Eğri eğildi. Geleceğe artık güvenle ama aynı zamanda dikkatle bakabiliriz." diye konuşurken İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Silvio Brusaferro ise ülkedeki son durumun epidemiyolojik olarak iyileşme sağladığını kaydetti.

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ItalyaSon DurumKoronavirüsBilanço
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