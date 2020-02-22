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İtalya'da koronavirüs alarmı! Salgın hastalık 14 kişiye bulaştı, 1 kişi de öldü

Dünyayı etkisi altına almaya çalışan salgın hastalık koronavirüsü İtalya'da da ortaya çıktı. ülkenin kuzeyinde 14 kişide görülen salgın hastalıktan 1 kişinin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

22 Şubat 2020 Cumartesi 12:23
İtalya'da koronavirüs alarmı! Salgın hastalık 14 kişiye bulaştı, 1 kişi de öldü

Çin'de ortaya çıkan be binlerce insanı öldüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Avrupa'nın göbeğin de İtalya'da da görüldü. İtalya'nın Lombardiya bölgesinde görülen tehlikeli salgın hastalıktan 14 kişinin etkilendiği ve 1 kişin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lombardiya bölgesel yönetiminin sağlık işleri sorumlusu Giulio Gallera, basına yaptığı açıklamada bölgede yaşayan vatandaşların dışarı çıkmaması gerektiği ve bir süre evlerinde kalma uyarısınıda bulundu. Virüs bulaşan kişilerin temas ettikleri kişilerin karantinaya alınacağı belirtilen açıklamada,  bölgede salgının bulaşmasından korkulan on belde de  tüm faaliyetler askıya alındığı kaydedildi.

Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia ise son dakika açıklaması yaparak açıklamasında, Padavo kentinde koronavirüs testlerinden geçirilen ve sonuçları bugün kesinleşen 2 kişiden biri olan 78 yaşındaki bir vatandaşın 10 gündür tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybettiği ifadeleri kullanıldı. Sağlık Bakanı Roberto Sperenza ise bölgede gerçekleşen ilk ölüm haberinin ardından yaptığı açıklamada, Veneto Bölgesi için salgını sınırlı alanda tutmaya dönük yeni bir yönetmelik üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Bölgede bulunan yetkililer, vürüs olduğu tespit edilen 14 vakadan ilkinin Casalpusterlengo'da 38 yaşında küresel bir şirket çalışanı olduğu, Çin'den gelen misafiriyle ay başında yemek yemesinin ardından rahatsızlandığı ve nefes darlığı şikayetiyle dün hastaneye başvurduğu ve yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Hamile olan öğretmen eşine ve halı sahada top oynadığı bir arkadaşına da bulaştırdığı ve yapılan testlerle bunun anlaşıldığı ifade edilen açıklamada aynı bölgede diğer 11 kişide daha virüsün tespit edildiği ve araştırmaların sürdüğü belirtildi.

Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesinde bütçe konularının tartışıldığı bir toplantıya katılan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, toplantı çıkışı bsına yaptığı açıklamada, "Yeni vakalar olmasına rağmen durum kontrol altında. Halkımız endişelenmemeli. Bir planımız var ve onu uyguluyoruz." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
ItalyaKoronavirüs
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