betgram betgram setrabet

İstanbul 14°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
109601
ALTIN
327.305
DOLAR
6.0875
STERLİN
7.9339
EURO
6.8838

İtalya'da koronavirüs bilançosu korkutuyor!

İtalya'da koronavirüs salgınından dolayı ölü sayısı her geçen gün artarken son verilere göre ülkede salgın yüzünden ölenlerin sayısı 197'den 233'e yükseldiği açıklandı.

07 Mart 2020 Cumartesi 21:15
İtalya'da koronavirüs bilançosu korkutuyor!

Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını son olarak İtalya’yı etkisi altına alrıken het geçen gün ölü sayılarında artış yaşanmaya başlandı.  Ülkede patlak veren Kovid-19 vakalarında bilanço ağırlaşmaya devam ettiği belirlilen açıklamalarda son verilere dayanılarak ölü sayısının 197'den 233'e yükseldiği bildirildi.

Ülkenin kuzeyinde bulunan şehir ve kasabalarda daha yaygın olarak görülen koronavirüs vakaları hakkında bilgi veren Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, son durumla ilgili açıklamayı başkent Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Borrelli, ülkede mevcut yeni tip koornavirüs vaka sayısının 5 bin 61, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 5 bin 883’ü bulduğunu kaydetti.

Diğer taraftan, İtalya'da hükümetin ortakları arasında yer alan Demokrat Parti'li Nicola Zingaretti, Facebook hesabından yayınladığı bir mesajda kendisinde koronavirüsü tespit edildiği ve yapılan testlerin pozitif çıktığını açıkladı. Zingaretti, yaptığı açıklamada evinde izole bir ortamda bulunduğunu söyleyerek yakın zaman içerisinde kendisiyle temasta bulunanlar insanlarla kontrol için iletişime geçildiğini duyurdu.

Koronavirüsü salgını nedeniyle birçok ülke bölgeye uçuşlarını askıya alırken 1 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye ile İtalya, Türkiye ile Güney Kore, Türkiye ile Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları tedbiren durdurulmasına karar verilmişti.

Son Güncelleme: 07.03.2020 21:16
Anahtar Kelimeler:
ItalyaSon DurumKoronavisüsüNicola ZingarettiDemokrat Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
New York, Korona virüsü için acil durum ilan etti
New York, Korona virüsü için acil durum ilan etti
Çin'de koronavirüs hastalarının kaldığı beş katlı bir otel çöktü!
Çin'de koronavirüs hastalarının kaldığı beş katlı bir otel çöktü!
Koronavirüs salgını yüzünden tavafa kapatılan Kabe, yeniden açıldı
Koronavirüs salgını yüzünden tavafa kapatılan Kabe, yeniden açıldı
Kabe ve Mekke'ye Korona virüsü nedeniyle giriş çıkışlar yasaklandı
Kabe ve Mekke'ye Korona virüsü nedeniyle giriş çıkışlar yasaklandı
Suudi Veliaht Prensi, Ailesi’den üç üyeyi vatana ihanetten tutuklattı
Suudi Veliaht Prensi, Ailesi’den üç üyeyi vatana ihanetten tutuklattı
Trump, koronavirüs sagını mücadelesi için 8,3 milyar dolarlık ek bütçe çıkardı
Trump, koronavirüs sagını mücadelesi için 8,3 milyar dolarlık ek bütçe çıkardı

Popüler Haberler

Devlete borcum var mı? Devlet borcu sorgulama
2020 Devlet müfettiş maaşları ne kadardır?
Çalışan ve çalışamayan annelere devletten 9 Bin TL'yi verilecek devlet yardımları ve detayları
TRT Ya İstiklal Ya Ölüm 2. tanıtım fragmanı
Hizmetçiler dizisi Aslı Coşkun kimdir? Gerçek adı nedir? Hazal Benli rol aldığı yapımlar
Hizmetçiler Demet Atahanlı kimdir? Gerçek adı nedir? Gamze Karaduman rol aldığı yapımlar
Fındık destekleme ödemeleri ne zaman yapılacak? 2020 Fındık destekleme ödeme tarihleri
2020 YKS geç başvuru tarihleri ne zamandır?
Hizmetçiler Gülseren Atahanlı kimdir? Gerçek adı nedir? Nilay Erdönmez rol aldığı yapımlar
Hizmetçiler Neslihan Gülkaya kimdir? Gerçek adı nedir? Neslihan Arslan rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka dizisi Zümrüt ölecek mi? Neden intihar etti? Serhat Zümrüt'ü kurtaracak mı?
Aydın Adın Korona var öpme şarkısı ile sosyal medyayı sallıyor!
Nusret kadınlar gününde bedava mı olacak? Nusret Gökçe, 8 Mart Kadınlar gününde bedava!
Sagopa Kajmer ve Ceza aynı sahneye mi çıkacaklar, barışacaklar mı?
7 kamu ve özel bankanın emeklilere promosyon teklifi belli oldu!
Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi 1. bölüm yeni tanıtım fragmanı yayınlandı!
Hizmetçiler dizisi uyarlama mı? Hizmetciler dizisi hangi diziden uyarlama?
Rusya ve Türkiye anlaşması sonrası askerimiz İdlib'den geri dönecek mi?
Arka Sokaklar Nadya ayrılıyor mu? Wilma Elles'den efsane diziye veda
6 bankadan emeklilere yüksek promosyon müjdesi!
Netflix La Casa de Papel 4. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.