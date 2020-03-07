İtalya'da koronavirüs bilançosu korkutuyor!

Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını son olarak İtalya’yı etkisi altına alrıken het geçen gün ölü sayılarında artış yaşanmaya başlandı. Ülkede patlak veren Kovid-19 vakalarında bilanço ağırlaşmaya devam ettiği belirlilen açıklamalarda son verilere dayanılarak ölü sayısının 197'den 233'e yükseldiği bildirildi.

Ülkenin kuzeyinde bulunan şehir ve kasabalarda daha yaygın olarak görülen koronavirüs vakaları hakkında bilgi veren Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli,la ilgili açıklamayı başkent Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Borrelli, ülkede mevcut yeni tip koornavirüs vaka sayısının 5 bin 61, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 5 bin 883’ü bulduğunu kaydetti.

Diğer taraftan, İtalya'da hükümetin ortakları arasında yer alan Demokrat Parti'li Nicola Zingaretti, Facebook hesabından yayınladığı bir mesajda kendisinde koronavirüsü tespit edildiği ve yapılan testlerin pozitif çıktığını açıkladı. Zingaretti, yaptığı açıklamada evinde izole bir ortamda bulunduğunu söyleyerek yakın zaman içerisinde kendisiyle temasta bulunanlar insanlarla kontrol için iletişime geçildiğini duyurdu.

Koronavirüsü salgını nedeniyle birçok ülke bölgeye uçuşlarını askıya alırken 1 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye ile İtalya, Türkiye ile Güney Kore, Türkiye ile Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları tedbiren durdurulmasına karar verilmişti.